I "Damellis" soffiano il posto in tv a Moser e Cecilia Rodriguez? E adesso, Damante e De Lellis, cosa racconteranno ai fan? Dopo il ritorno di fiamma, dopo la tempesta, pare che i due ex gieffini vip stiano preparando i bagagli per la terza trasmissione di Canale5. Secondo l’indiscrezione di Alberto Dandolo, Giulia De Lellis e Andrea Damante sarebbero pronti a sbarcare a “Temptation Island Vip”, che sarà condotto da Simona Ventura su Canale5 (le riprese inizieranno tra poche settimane in Sardegna). Il cast è pronto. Sembra, tra l’altro, che Damante e De Lellis abbiano soffiato il posto ad un’altra super coppia vip: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Sarà così? Ah saperlo! Intanto Dandolo, riferendosi all’arrivo dei Damellis a “Temptation Island vip”,commenta su Instagram: «Sarebbe una genialata autorale».

Però, i follower dei “Damellis” sono inviperiti e si sentono presi in giro perché quel tira e molla, secondo le malelingue, sembrerebbe una tutta trovata pubblicitaria per rilanciarsi. Riavvolgiamo il nastro. Andrea e Giulia si conoscono a “Uomini e donne” (dove lui partecipa come tronista), inizia una favola che li porta a vivere assieme a Verona, città d’origine del dejeey. Poi partecipano in edizioni diverse al “Grande Fratello vip”. Cresce la loro popolarità e diventano, assieme, una coppia da business: serate da sold out in discoteca, servizi nei telegiornali, copertine. Fino all’addio di Giulia su Instagram tra lo stupore di milioni di fan e quello di Damante (che era in viaggio verso l’America per motivi di lavoro). Mistero sulle cause. Migliaia di messaggi all’ex corteggiatrice, nessuna risposta ufficiale. Solo una frase del tipo: «Se tornerò con Andrea sarete i primi a saperlo». Ma accade il contrario con le foto di Alfonso Signorini, che li “pizzica” ad Ischia mentre si baciano appassionatamente in barca. Titoloni: “I Damellis sono tornati assieme”.

Insomma, il lieto fine di una favola? Pare di sì, ma sullo sfondo resta sempre quel bell’ingaggio a “Temptation island Vip”, secondo l’indiscrezione che sta correndo in Rete.