Francesco De Gregori il nuovo tour riparte da Roma

Parte ancora una volta dalla sua città, Roma, il nuovo tour di Francesco De Gregori. È stato il palco della Cavea del Parco della Musica ad ospitare ieri sera, venerdì 6 luglio, la prima data del “Tour 2018”, la nuova tournee firmata De Gregori che lo vedrà impegnato sui palcoscenici di tutt’Italia fino a settembre.

I suoi live sono da sempre un affascinante viaggio in un repertorio unico che negli anni ha profondamente segnato la storia della nostra canzone d’autore. La scaletta di questi nuovi live prevede i grandi classici di De Gregori ma anche gioielli nascosti, canzoni “mai passate alla radio”, brani raramente eseguiti dal vivo negli ultimi anni. Non è nuovo del resto De Gregori a scelte di questo tipo. In occasione di un suo concerto proprio a Roma qualche anno fa ci disse: «Sarei un ipocrita se dicessi che non mi emoziona più cantare "La donna cannone” o "Generale” ci disse, e l’emozione nei live quando partono prime note di questi pezzi è assolutamente un qualcosa di condiviso con tutta la platea. Evergreen a parte però, mi piace dare spazio per qualche sorpresa dedicata alla rilettura di brani del passato, che magari non sono stati dei grandi successi discografici ma che hanno mantenuto intatto il loro valore poetico». E così, con la stessa voglia di non deludere le aspettative ma di proporre anche nuove riletture sembra porsi oggi il cantautore romano. «Mi fa piacere quando il pubblico riconosce un pezzo dalle prime note – dichiara infatti oggi– ma mi piace anche quel silenzio un po’ stupito che accoglie le canzoni meno conosciute. La bellezza del live è anche questa, la scaletta non deve essere scontata, bisogna mischiare le carte».

Per l’occasione Francesco De Gregori è stato accompagnato sul palco da una formazione già sperimentata in autunno nel suo tour in Europa e negli Stati Uniti e composta da Guido Guglielminetti al basso, Paolo Giovenchi alla chitarra, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e Carlo Gaudiello al pianoforte.