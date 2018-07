A "Balalaika" balletti mondiali. E Bobo Vieri fa il giullare

Christian Vieri, ospite di “Balalaika, verso la finale”, ha portato nel programma tutta la sua goliardia. L’ex bomber di Inter e Juventus è stato più showman di Ilary Blasi in zanzariera nera, scaldasedia Belen Rodriguez e spalla Nicola Savino, messi insieme. Opinioni molto schiette sul Brasile, su Neymar e sull’arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia ma soprattutto “giullare” per una notte.

Vieri non ha brillato per finezza però è sembrato “un marziano a Roma”: un uomo di calcio non schiavo del sistema che ha divertito e si è divertito rimanendo abbottonato sulla vita privata. “Adesso ho messo la testa a posto? Ho sempre avuto la testa sulle spalle” ha risposto al Mago Forest che lo stuzzicava sulla prossima paternità (aspetta un figlio da Costanza Caracciolo, nda). Battuta pronta su Ilary mezza nuda, punzecchiature per Ciro Ferrara e Ciccio Graziani (fin troppo dileggiato, nda) e risate con la Gialappa’s Band. Vieri ha fatto il Vieri webstar dei social.

Il programma ha saccheggiato il suo profilo Instagram: oltre al video del footvolley da spiaggia (con annessa prova poraccia in studio per sponsorizzare il prossimo tour, nda), Savino ha mostrato la sua vita dorata oltre il pallone. Vieri è stato al gioco e non ha tradito le aspettative reglando battute a effetto. Fino all’ultima domanda: “Un pronostico sui quarti di domani? Non me ne frega niente di Croazia-Russia” e plateale gesto dell’ombrello. Meglio chiudere con il troll della “Bobo dance”.