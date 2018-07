La maledizione di Temptation Island, l'ultima rivelazione sui social

Quanti colpi di scena a Temptation Island, il docu-reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, in partenza lunedì 9 luglio su Canale 5 (ore 21.10). Registrazioni tribolate e coppie scoppiate sono le succulenti anticipazioni del programma dei falò. In un’intervista radiofonica Maria De Filippi ha dichiarato che una coppia lascia già al primo confronto davanti agli occhi languidi e commossi di Bisiciglia e che una fidanzata appare in un modo ma si rivela in un altro sorprendendo il fidanzato. Fra le coppie che hanno deciso di testare amore e fedeltà ci sono anche Ida Platano e Riccardo Maria Guarnieri del Trono Over di “Uomini e Donne”.

Nel video di presentazione la bella Ida, 38 anni e un figlio di 7, disse: “Sono follemente innamorata. Partecipo a Temptation Island, perché nella vita ho una responsabilità grandissima che è mio figlio e voglio capire se la persona che ho al mio fianco è quella giusta” e il playboy Riccardo: “Temptation Island può aiutarmi a far capire soprattutto a lei che la sua gelosia è immotivata”. Ecco, sembra che entrambi abbiano preso un abbaglio. L’operaio pugliese sarebbe caduto mani e piedi nella rete di una tentatrice dalla bocca carnosa (nel video di presentazione gli mette al collo la collana di fiori, nda), Ida è entrata in crisi e ha avuto bisogno del conforto dell’amica Gemma Galgani (un consiglio dall’ex irriducibile di Giorgio Manetti è sempre cosa sensata e valida). Il programma è registrato ed è fatto divieto di divulgare dettagli o anticipazioni, ma Ida e Riccardo non si seguono più su Instagram. Defollowati sui social e anche nella vita? Pare proprio di sì.

Intanto il settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni”, oggi in edicola, pubblica maggiori dettagli sulle coppie. Lara ha 26 anni e produce costumi da bagno, Michael, 30, fa il tatuatore. Stanno insieme da 2 anni e mezzo e hanno iniziato a convivere praticamente subito. Vogliono capire se le difficoltà siano superabili o no. Giada, 27 anni, segretaria e collaudatrice nell’azienda metalmeccanica di famiglia, e Francesco, 28, venditore di automobili, sono fidanzati da 9 anni e convivono da tempo. Lui è molto geloso, lei vuole maggior libertà. Entrambi intendono capire se possono fidarsi l’uno dell’altro e far crescere il loro rapporto. Valentina, 25 anni estetista e Oronzo, 29 disoccupato, promettono scintille che in confronto il falò è un fornelletto da campo. Lui ha un debole per le donne. Tutte le donne. Lei ha scoperto e perdonato i numerosi tradimenti, ma adesso si chiede se sia l’atteggiamento giusto o se debba mettere la parola fine. Raffaella, 24 anni assicuratrice, è fidanzata con il coetaneo Andrea, proprietario di una palestra. La loro storia dura da 7 anni, ma in passato la giovane ha trovato alcuni messaggi sul suo telefono e ha perso fiducia. Lei ha dubbi, lui invece vuole essere certo che non stiano insieme solo per abitudine. Infine Martina, 30 anni, receptionist in un Resort del Salento e Gianpaolo, 23, orafo nella gioielleria di famiglia. Stanno insieme da 5 anni e convivono da un anno nella casa dei genitori di lui. La differenza di età si fa sentire: lei vuole iniziare una vita da adulti e vuole un figlio, lui vuole godersi i suoi 23 anni. Sono al punto si svolta.

Ed ecco i nomi dei 10 tentatori: Gianmarco Onestini e Luca Daffrè (subito a casa perché non scelti), Michael Terlizzi, Manuel Galiano, Antonio Moriconi, Luca Petris, Davide Matteini, Giovanni Longobardi, Davide Evangelisti e Marco Di Micco.