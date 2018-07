"Luci su Fortuna": musica, teatro e percorsi notturni tra museo e santuario

Dodici serate di musica, teatro e visite guidate, dal 14 luglio al 1 settembre, accenderanno le luci sulla storia a Palestrina, in provincia di Roma. Teatro della rassegna il Santuario ellenistico dedicato alla Dea Fortuna, il cui culto risale al IV secolo avanti Cristo, e il Palazzo Colonna Barberini, sede del museo con le sue preziose collezioni, tra le quali il celebre mosaico del Nilo.

Sei appuntamenti di musica e spettacolo verranno ospitati nella cornice unica e suggestiva delle Terrazze superiori del santuario, piattaforma straordinaria che affaccia su un panorama mozzafiato. Parallelamente il ciclo di sei visite guidate serali “Salendo al Tempio. Tra percorsi antichi e nuovi itinerari” darà ai visitatori la possibilità di ripercorrere, assieme ad archeologi ed esperti, l’antico itinerario di pellegrinaggio che risale il santuario fino all’emiciclo terminale e alla residenza nobiliare, oggi sede del museo. In occasione delle serate sarà possibile visitare in via eccezionale anche il ninfeo seicentesco nella parte privata del palazzo Barberini.

(Museo nazionale archeologico di Palestrina e Santuario della Fortuna Primigenia Via Barberini 22 – Palestrina (RM) Gli spettacoli iniziano alle ore 21. Durante le esecuzioni non è consentita la visita del santuario. Il Museo è visitabile fino alle 23. La biglietteria chiude mezz’ora prima. Lo spettacolo è compreso nel biglietto d’ingresso al museo).