Grande Fratello 15, Berlusconi jr bacchetta la d'Urso e ammette la sconfitta

Il Grande Fratello 15 condotto da Barbara d'Urso ha sollevato molte polemiche rivelandosi l'edizione più immorale di sempre e provocando un clamoroso ritiro degli sponsor a reality in corso. A distanza di due mesi, il pubblico riconosce a fatica i concorrenti mai amati o apprezzati. Adesso anche il vicepresidente di Mediaset, Piersilvio Berlusconi, ha detto la sua. Una elegante bocciatura per il reality di Cinecittà di cui aveva voluto fortemente il ritorno. Berlusconi jr. alla presentazione dei palinsesti, interrogato sul programma ha detto: "No, non ho provato imbarazzo. Diciamo che ho provato una sensazione come a dire forse stiamo esagerando, Barbara (D’Urso, nda) sta esagerando, gli autori stanno esagerando, bisogna correggere la rotta ma c’è molto molto molto di peggio. Anche perché non dimentichiamo che la televisione è uno strumento che va utilizzato con buon senso come tutti gli elettrodomestici (…). Io non ho provato imbarazzo, non siamo un giornale ma un’edicola e ci sta un po’ tutto”. Al momento il Grande Fratello 16 non è in palinsesto: primavera 2019 è lontana ma è anche vero che, dopo le prime tre puntate dello storico reality, gli ascolti sono costantemente diminuiti e il gioco non vale la candela.