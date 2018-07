"Tu sì que vales", torna Belen e al posto della Venier c'è Iva Zanicchi

Mediaset ha presentato i palinsesti della prossima stagione a Monte Carlo. Per ora le novità sono poche (Brignano e la Gialappa's Band avranno un loro show) e molte sono le conferme. Tutti i programmi di punta, da "Tu sì que vales" ai reality passando per Mattino Cinque (dove Federica Panicucci non ha mandato a casa il co-conduttore Gianluca Vecchi) e Pomeriggio Cinque, vivranno una nuova stagione.

A proposito di Tu sì que vales: non era facile sostituire la schiettezza di Mara Venier, tornata a condurre Domenica In. Ma Maria De Filippi potrebbe esserci riuscita. Il nuovo giudice popolare sarà Iva Zanicchi. Per il resto, squadra vincente non si cambia. Belen Rodriguez compresa.