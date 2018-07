Ilary Blasi: Simona Ventura idolo. E su Belen rivela: prima di Balalaika neanche una parola

Ilary Blasi, la 37enne moglie di Francesco Totti e volto di punta di Mediaset, ha rilasciato un'intervista alla rivista "F" rivelando cosa pensa di Simona Ventura e qual è il rapporto con Belen Rodriguez.

Ilary Blasi è la conduttrice del momento, nel bene e nel male.

Le sue vacanze prolungate a Mykonos le hanno attirato molte critiche, i bassi ascolti di “Balalaika” l’hanno innervosita, i suoi ritocchini hanno suscitato molte perplessità (meglio prima è la vox populi, nda). Eppure in video tira dritto. Conduce con quel piglio strafottente che l’ha resa famosa e decide quando e come fare autoironia. Ad esempio quando si è prestata all’ “inside joke” del libro “Perché ho fatto Balalaika”, il thriller verità di Ilary Blasi. E sul retro copertina: “Credevo di firmare per Pomeriggio Cinque”, giusto per pungolare Barbara d’Urso il cui programma ha dato i natali a “Balalaika”. Peccato, sarebbe interessante sapere perché Lady Totti ha accettato un format in cui i balletti e le inquadrature alle tette di Belen Rodriguez (lunedì sera si stava addormentando, nda) erano destinati a far perdere credibilità e autorevolezza alla trasmissione di Canale 5 dedicata agli approfondimenti dei Mondiali in Russia (lo abbiamo scritto e lo ripetiamo: non hanno creduto nella bontà della materia prima acquistata da Piersilvio Berlusconi).

Per ora, la conduttrice del GfVip, ha rilasciato un’intervista al settimanale “F” in cui ha rivelato chi è la sua presentatrice preferita: “Chi è la mia conduttrice preferita? Da bambina avrei risposto Raffaella Carrà, oggi dico Simona Ventura” e sul rapporto con Belen Rodriguez? “Prima di Balalaika ci siamo incontrate un’unica volta sul palcoscenico del Grande Fratello Vip (si diedero un bacio sulla bocca, nda), ma non ci siamo scambiate neanche una parola. Ci stiamo conoscendo adesso grazie al programma”.