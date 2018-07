Stash dei Kolors preso a pugni per aver difeso una ragazza: "Le donne non si toccano"

Stash, il frontman dei “The Kolors”, nero di botte per una donna. Il giovane cantante, tra i prodotti più longevi del vivaio “Amici” di Maria De Filippi, ha rivelato su Instagram di aver difeso una ragazza maltrattata dal fidanzato in un locale pubblico. Un gesto concreto per dire basta alla violenza sulle donne, uno schiaffo restituito per fermare i vigliacchi che le picchiano, un pugno per bloccare gli “ometti” come li ha definiti il cantante di “Frida”. Botte per far capire quanto brucia un ceffone, quanto umilia la violenza.

Stash ha pubblicato un selfie dove mostra un evidente livido sotto l’occhio aggiungendo un lungo post: “Ho pensato a lungo prima di scrivere questo post, un po' perché non avevo idea di come mettere per iscritto le emozioni e la rabbia, e un po' perché c'è sempre una piccola voce dentro di me che consiglia di non parlare, di lasciar perdere. Questa volta quella voce ho deciso di metterla a tacere, perché voglio raccontarvi una storia”.

Ed ecco la storia: “Ero con gli amici a fare un giro, avete presente le sere estive in cui si ride, si scherza e si pensa solo all'allegria di quei momenti? Tutto questo è stato interrotto dalle urla di un ragazzo e una ragazza, stavano litigando. All'inizio niente di strano, quante volte assistiamo a scene del genere? Ma quello che sembrava un normalissimo litigio di punto in bianco è degenerato quando lui, avrà avuto una trentina d'anni, ha deciso di mollarle uno schiaffo così forte che le ha quasi girato la testa. "Io faccio quel cazzo che voglio", è stata la frase d'accompagnamento. Non so se sia stata quella sberla o il senso di sicurezza nella voce a darmi più la nausea. Quello era un uomo davvero convinto di poter fare quello che voleva, anche picchiare una ragazza che sarà pesata la metà di lui. È successo tutto incredibilmente in fretta nella mia testa, e sono intervenuto ancora prima di rendermi conto che quell'ometto non fosse solo. Come in ogni scazzottata le ho date e le ho prese, e non ho nemmeno idea di dove siano finiti lui o i suoi amici”.



Dopo il retroscena, il messaggio diretto al non-uomo: “Ma io sono qui per dire a tutti che zitti e fermi non bisogna mai rimanerci. Quando vedete un'ingiustizia, quando vedete che qualcuno ha bisogno della vostra gentilezza e qualcun altro merita la vostra violenza, agite. Aiutate, aiutatevi. Nessuno dovrebbe permettersi di alzare le mani su una donna e pensare di averne il diritto, che non gli succederà niente. Quindi, caro stronzo, tu sai chi sei. E ora con un po' di fortuna saprai anche chi sono io. Le donne non si toccano, magari ora l'hai capito con l'unico linguaggio che i pezzi di m**da sanno parlare”. Per una volta le migliaia di like sotto un post social avevano un senso.