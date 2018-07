Arriva Casa Totti: Francesco e Ilary come Sandra e Raimondo

Da Casa Vianello a Casa Totti basta un dribbling ben riuscito. Il paragone è un po' ingombrante, ma l'idea è quella: Francesco Totti e Ilary Blasi come Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Una sit-com 3.0 ma in stile "Casa Vianello". A lanciare l'indiscrezione è il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Secondo la rivista, il leggendario capitano giallorosso e la moglie stanno progettando "Casa Totti" e avrebbero buttato giù le prime idee con una casa di produzione in cui la showgirl romana ha una compartecipazione. La coppia giallorossa è percepita come i nuovi Al Bano e Romina Power ma dotata di una maggiore autoironia.

Difficile prevedere se sarà un successo o un flop: il dirigente della Roma ha una comicità spontanea e la battuta pronta, la Blasi è nota in casa con il soprannome di "iceberg" perché non fa trasparire le emozioni. Il mix funziona nel privato, come dimostrano tre figli e un matrimonio longevo, ma davanti alle telecamere la storia cambia e nulla deve apparire forzato o imitativo delle gag dei due mostri sacri Sandra e Raimondo.