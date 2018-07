Temptation Island andrà in onda lunedì 9 luglio alle 21.10 su Canale 5. Filippo Bisciglia è il conduttore e re indiscusso dei falò con la iconica frase “ho un video per te”. Le riprese dello show sono finite da poco, ma ci sono già diverse anticipazioni della tormentata edizione.

A rivelare un gustoso retroscena è la stessa Maria De Filippi che a Radio Deejay ha dichiarato: “Temptation Island nasce come esperimento sociologico ma la realtà supera le nostre aspettative. Già alla prima puntata una delle coppie ha chiesto il falò definitivo. Dopo tre giorni uno ha chiesto il falò di confronto con lei. Quest’anno è più imprevedibile dello scorso anno, non me l’aspettavo. E poi c’è una coppia che parte in un modo, credi di esserti fatto un’idea precisa di lei ma arriva il ribaltone: lei si dimostra un’altra. A volte non conosci la persona con cui stai”.

Dunque, una coppia ha lasciato il programma addirittura entro la prima settimana battendo il record di Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi che l’anno scorso lasciarono la Sardegna dopo appena due settimane. Sembra che questa volta sia stato il ragazzo a non apprezzare il comportamento della fidanzata. Non si tratta di Ida Platano e Riccardo Guarnieri perché Gemma Galgani ha preso parte alla trasmissione a metà riprese.

Intanto la De Filippi con la Fascino, la sua società di produzione, è molto concentrata sulla messa a punto della prima edizione di “Temptation Island Vip” che dovrebbe andare in onda a settembre con la conduzione di Simona Ventura.