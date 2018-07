Paola Ferrari, volto storico di RaiSport e conduttrice di “90° minuto”, attacca Ilary Blasi: “Va in vacanza? I Mondiali sono un onore non un onere”. I Mondiali in Russia sono un successo per Mediaset che in termini di ascolti ha polverizzato i numeri dei Mondiali Rai e Sky, eppure non tutto è rose e fiori. Ha suscitato perplessità tra il pubblico e sui social, l’anomala assenza della moglie di Francesco Totti dalla prima puntata di “Balalaika verso la finale”. Quando lo show sui Mondiali si fermò una settimana fa, nessuno dei conduttori precisò che la bella Ilary sarebbe tornata il 1° luglio.

Ieri, Nicola Savino ha mandato in onda un penoso finto collegamento in cui la Blasi salutava, si diceva dispiaciuta per non essere in studio ma che sarebbe tornata questa sera. Nessuno ha specificato dove fosse la bella conduttrice e perché non fosse presente in studio. Si palpava invece un certo imbarazzo. Dalle immagini era chiaro che lady Totti avesse registrato il messaggio dal palco del “Wind Summer Festival”, ma la kermesse romana si è conclusa lunedì 25 giugno. Dunque perché far credere che fosse impegnata su un altro luogo di lavoro specie considerando che il web è pieno di sue meravigliose foto in bikini sulle spiagge di Mykonos in Grecia?

Nel bel mezzo dei Mondiali e dopo le fatiche del festival, ha deciso di concedersi una mini vacanza per ricaricare le batterie e forse anche per smaltire il “nervosismo e l’insoddisfazione” del flop “Balalika, dalla Russia col pallone” (secondo il retroscena del settimanale Oggi). Tuttavia non è dato sapere se la sua curiosa assenza fosse già prevista o se all’ultimo momento la Blasi abbia deciso di prolungare le ferie di 24 ore. Una stanchezza da video che ha mandato su tutte le furie, la conduttrice Rai, Paola Ferrari.