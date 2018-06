"UominieDonne", Sara e Nilufar sotto accusa tra bugie e ritocchini

Sara Affi Fella e Nilufar Addati sono state le ultime due troniste del Trono Classico “UominieDonne”. Una ha scelto Luigi Mastroianni, l’altra Giordano Mazzocchi. Nemmeno il tempo di chiudere lo studio di registrazione di Via Tiburtina che Nilufar ha dovuto ammettere che per mesi aveva mentito spudoratamente a Maria De Filippi e alla “splendida famiglia” della redazione (così la definì). Bugie su bugie: stava con un corteggiatore, gli aveva promesso di sceglierlo ma poi aveva cambiato idea a favore di Giordano e l’altro minacciava di sputtanarla. Una figura barbina. Ma secondo i follower, la Addati ha il vizietto di non dire "tutta la verità nient’altro che la verità". Di recente la bocca è apparsa molto più carnosa rispetto a quella originale. In particolare, il labbro superiore si è gonfiato come la ruota di una bicicletta. Il prima e dopo è lapalissiano eppure la napoletana nega con fermezza di essere ricorsa a padre chirurgo. Ha spiegato, suscitando l’ilarità del web, che a far lievitare le labbra sono stati i “miracolosi” e voraci baci del fidanzato così passionale da creare un effetto ventosa. La sincerità non è la sua dote distintiva.

Non se la passa meglio Sara Affi Fella. Si è lasciata subito con Luigi Mastroianni. Il corteggiatore ha spifferato tutti i dettagli della non-storia al magazine “UominieDonne”: “La storia tra me e Sara non è mai iniziata realmente. Subito dopo la scelta abbiamo trascorso 48 ore insieme. Due giorni in cui abbiamo dormito in camere separate, su richiesta di Sara. È sempre stata molto distante. Io mi davo da fare in tutti i modi per vederla, mentre lei no. Aveva un atteggiamento disinteressato e forzato. Oggi penso che fin dal primo giorno non le sia mai importato nulla di me e di Lorenzo Riccardi. Tutte le volte che la invitavo a Catania faceva la vaga o inventava mille scuse. Aveva paura dell’aereo, ma poi per andare ad Ibiza non ci aveva pensato due volte a prenderlo”.

La napoletana ha letto l’intervista e replicato su Instagram: “Non dormo con una persona che non conosco bene. Sono fatta così, ho avuto un solo uomo. Perché ha mandato questa cosa in pasto ai leoni? Ho trovato squallido rivelare questi particolati intimi. La mia intimità è stata spiattellata davanti a tutti e devo difendermi. Mi avete giudicato come una persona insulsa, schifosa, m***a perché ero ad Ibiza, mentre Luigi stava male, ma io non lo sapevo. Le cose sono finite perché la storia non andava proprio. Lui era assente con me. Io cattiva e lui vittima? A me augurano la morte, mi puntano contro e fanno i leoni da tastiera, siete schifosi e io mi vergogno veramente. Siete capaci a sentire solo le cose che vi vanno bene, ma le altre campane no. Io sono stata lasciata, ho tentato di far ripartire la storia. Voi vi basate solo su quello che dice Luigi. Io non mi sono mai sentita con Lorenzo in privato. Ma secondo voi quando una storia finisce è colpa solo di una persona? No, la colpa qui è di entrambi. Voi dite business a me, ma non vedete gli altri? Tutti fanno business. Paura dell’aereo? Io sono stata invitata una volta a Catania da lui, ma mia nonna stava male e non sono andata per quel motivo, non per l’aereo! E la questione della sua ex nel locale… se fosse successo a me che il mio ex era in discoteca con me, voi mi avreste massacrata. Ripeto: sono stata lasciata senza motivo, quando io volevo chiarire”.



E giù di controreplica da parte del giovane siciliano: “Sono stato accusato di aver sputtanato la mia intimità su un magazine, ma lei lo aveva già dichiarato una settimana prima. Sara ha detto bugie: non è vero che l’ho invitata solo una volta a Catania. A me non va di fare la guerra, la mia colpa è averci creduto fin troppo. Dopo 7 mesi pretendevo solo affetto. Ha gli screenshot? Che li pubblicasse, così li pubblico anche io. Messaggi vocali, whastapp. Non vorrei arrivare a tanto... Mi ha detto che ero disinteressato a lei, questo fa ridere, avevo voglia di conoscerla! Ho bisogno di una donna molto matura”.

Potevano gli altri tronisti star zitti? Certo che no! Mattia Marciano su Instagram ha stuzzicato l'opinionista Gianni Sperti: "se avessi guardato i telefoni giusti facevi bingo quest’anno e quello di rimando: “con il senno di poi è facile parlare. Il più pulito ha la rogna”.

Non sperate che sia finita qui, i "giovani mostri" ci terranno compagnia per tutta l'estate e qualcuno lo rivedremo sul Trono di Maria De Filippi.