Uomini e Donne, parla la De Filippi: "Gemma e Giorgio? Non credo torneranno insieme"

Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono le star del Trono Over di “UominieDonne”. Sono stati insieme 8 mesi (sembrano 40 anni) e si sono lasciati da molto tempo. I fan si dividono: c'è chi li vuole di nuovo insieme e chi vuole un nuovo amore per la dama di Torino. Ma la loro "creatrice", Maria De Filippi, che ne pensa? Pensa che Gemma deve battere nuovi lidi perché il gabbiano è volato altrove.

Al settimanale “In famiglia”, la conduttrice di Pavia, ha dichiarato: “Penso proprio che Gemma e Giorgio non torneranno insieme. Gemma fa grandi tentativi, ma Giorgio mi sembra irremovibile. Io penso che lei creda in quello che fa e abbia vissuto la storia nel modo in cui la racconta. Giorgio non ha mai superato quello che c’è stato tra loro” e sulla Galgani fenomeno mediatico: “Io sono una persona che delega quasi tutto e se c’è una cosa che chi lavora con me ha imparato a fare è andare dietro a ciò che fanno i protagonisti. E con Gemma è successo proprio questo, siamo andati dietro a lei, facendole fare quello che voleva”. Brava la redazione a intuire che le convinzioni in amore dell’attempata Galgani sarebbero state un inesauribile pozzo di petrolio, pardon di trash.