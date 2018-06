I social non perdonano gli insulti di Giulia De Lellis. La parabola di una influencer da reality

Giulia De Lellis corregge il tiro dopo il violento sfogo contro i fan, ma i social non perdonano e Danilo Aquino, ex Gf15, le dà un consiglio: "Vai a lavorare". Ma in questa storia c'è molto di più: c'è una televisione molto diversa da quella immaginata da Ettore Bernabei. C’è un cortocircuito nella piazzata virtuale di Giulia De Lellis. Perché secondo una vecchia regola del giornalismo: un cane che morde un uomo non fa notizia, ma un uomo che morde un cane sì. E’ normale che i follower (che hanno reso Giulia De Lellis un’influencer) si sentano autorizzati a rimproverare o consigliare il beniamino di turno (gli hater sono altra cosa, sono insoddisfatti meritevoli di totale oblio), ma una De Lellis che insulta i fan a suon di improperi, peraltro usati ad capocchiam, è una notizia. La piccola romana si è scagliata contro chi l’accusa di fare business con l’ex fidanzato Andrea Damante e di esser disposta a sopportare i tradimenti nonostante poche settimane fa avesse detto: “mi rivedrà l’anno del mai” piangendo calde lacrime durante le ultime puntate del Trono Classico di “UominieDonne”.

“Infelici, depressi, repressi, impiccioni, malati e pesanti come le m**e” sono stati alcuni degli appellativi, conditi con “non rompete il c***o”, usati dall’ex gieffina nelle IG di sabato. La 21enne ha poi cercato di correre ai ripari scrivendo, in un’ennesima Instagram Stories, di avercela solo con 10 persone che la offendevano pesantemente da giorni e che le era presa male, male: “Sapete che non è da me, sono umana e la mia pazienza ha dei limiti” e infine il riferimento alle ‘bimbe’ che è meglio tenersi buone: “Le amo e loro lo sanno”. Ma il web ha la memoria lunga e si è interrogato sui motivi della rabbia della De Lellis e si è ricordato che, come tante altre colleghe (la capostipite fu Belen Rodriguez), è nota per aver fatto la corteggiatrice strafottente, paffuta e verace a “UominieDonne”, per essere stata scelta e aver vissuto la sua storia sui social (gliel’ha rimproverato perfino Damante, nda), per essere entrata al GFVip a mandare Asia Nuccitelli (figlia della Mosetti) a “giocare un po’ più in là” cioè lontano dall’allora fidanzato, per aver partecipato al GFVip2 riscrivendo la geografia, la storia, la grammatica, la musica e scivolando sugli omossessuali, per aver parlato sempre e solo del fidanzato. E ancora è conosciuta per aver promesso alle sue bimbe di tenerle sempre aggiornate, per aver raccontato dove andava a vivere, dove si faceva i capelli, dove si levava le unghie incarnite, cosa si è ritoccata, come dorme Damante, cosa mangia Damante e senza ironia quante volte è andata in bagno. Ha spiattellato sul web perfino la nipotina. Quando ha lasciato il dj veronese è stata lei a dire: “Ragazze (incipit d’ordinanza), sapete che non vi nascondo niente, ci siamo lasciati, mi sembrava giusto dirvelo, ecc. ecc.”.



Dunque, la De Lellis e molte altre del vivaio Mediaset sono note per la vita privata, ma basta uno shooting e un Fittvia per far dimenticare loro chi sono, cosa sono e da dove vengono. Non hanno un mestiere, non sanno ballare, cantare, recitare o presentare, riproducono la figura del tronista o del corteggiatore all’infinito. Si comportano come se fossero eternamente in esterna sottovalutando che nella vita vera non c’è il montaggio ad eliminare errori e sgradevolezze. Si espongono al pari della merce su un bancone del supermercato ma sottovalutano che l’ “acquirente” apre la scatola e ne divora il contenuto. Se sei famoso per un film, sarai valutato (in maniera costruttiva o volgare dipende sempre dall’educazione altrui) per il film, se conduci un programma, sarai giudicato per la conduzione, se sei famoso per la tua vita privata, sarai preso di mira per i “straca**i tuoi” che non sono più tuoi. Non puoi pretendere che si parli solo dell’ultimo lipgloss o dell’ultima ceretta, non puoi selezionare gli argomenti che ti aggradano. Devi sopportare il rovescio della medaglia oppure prendere degli accorgimenti. L’ex Gf15, Danilo Aquino, su Instagram le ha dato proprio questo consiglio: “Cara De Lellis, se vuoi che i tuoi stra-c***i non escano su piazza, la mattina vai a lavorare ed esci da ogni tipo di social e nessuno te chiede niente, ricordati da dove sei venuta e dai importanza ai fan che loro a te la danno”. Ecco, i follower sono andati su tutte le furie per quella che ritengono sia ingratitudine, arroganza e presunzione da presunta vip. Ma sono solo “mostriciattoli” creati dalla tv commerciale e per questo entità “usa e getta”, prodotti pubblicitari di moda e sostituibili.