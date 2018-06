Elio e le storie tese dicono addio ai fan

Ultime note. Ultima esibizione in pubblico per “Elio e le storie tese”. La band milanese, che da oltre trent’anni è amatissima dagli italiani, si scioglie. Cresce l’attesa per l’ultimo concerto a Barolo, stasera, in occasione, di “Collisioni Festival” (arriveranno ospiti importanti, tra questi: Fabio Rovazzi, Piero Pelù, Geppi Cucciari e Cristina D'Avena). Sul palco vedremo, dunque, Elio, Faso, Cesareo, Jantoman, Christian Meyer, Paola Folli, Vittorio Cosma e l’architetto Mangoni, ma ci sarà anche Rocco Tanica.

Con il brano “La terra dei cachi”, la band nel 1996 salì sul palco dell’Ariston (il Festival era condotto da Pippo Baudo con Sabrina Ferilli e Valeria Mazza). La canzone, con il ritornello “Italia sì, Italia no”, divenne un vero tormentone. Ottenne il Premio della critica “Mia Martini” e il secondo posto, ma per molti telespettatori avrebbe dovuto vincere il Festival di quell’anno.