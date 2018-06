A "Nemo" via Valentina Petrini. Condurranno Lucci e Sortino

Rivoluzione nel talk show di Rai2 «Nemo - Nessuno escluso»: è stata «silurata» la conduttrice Valentina Petrini, che era al timone della trasmissione assieme a Enrico Lucci. Il programma del secondo canale di Viale Mazzini sarà ora condotto, oltre che da Lucci, da Alessandro Sortino che ne è capo progetto e autore. «Nemo - Nessuno escluso» è una trasmissione nata nel 2016 ed animata da un pool i cui due nuovi conduttori hanno in comune il fatto di aver militato ne «Le Iene», il popolarissimo programma di Italia Uno che ha superato il ventennio di successi. La trasmissione «Nemo» non andava un granché fino a quando è finita su tutte le prime pagine dei giornali lo scorso novembre, quando un suo giornalista, Daniele Piervincenzi, è stato aggredito da Roberto Spada, titolare di una palestra e fratello di Carmine, boss condannato a 10 anni per estorsione. Piervincenzi stava realizzando un servizio sulle elezioni municipali e voleva sapere perché Spada aveva dato appoggio al candidato di Casapound. Come risposta Piervincenzi è stato colpito con una testata (ripresa dalle telecamere) minacciato e malmenato a bastonate.