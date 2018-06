Venier, Dandini, Colò: alla Rai è l'ora del girl power

Girl power nei palinsesti Rai presentati ieri a Milano. Donne di ogni età, belle e professionali, tornano alla guida di programmi che hanno fatto la storia della televisione: Mara Venier, Serena Dandini e Licia Colò riannodano i fili di conduzioni interrotte.

Mara Venier è di nuovo la padrona di casa di "Domenica In" su Rai1. La "zia" per antonomasia sta lavorando con il suo gruppo di autori già da un po': "Tornare è stata una scelta di cuore. Adesso ci impegneremo di più. La mia Domenica In sarà serena, divertente e riflessiva". Nessuna rivalità con Cristina Parodi che avrà uno spazio tutto suo all'interno del contenitore domenicale. L'obiettivo è quello di dare filo da torcere al trash grandi ascolti di "Domenica Live".

Serena Dandini è una felice "bentornata". Riparte dalla "Tv delle donne" su Rai3 e ha lo scopo di ospitare e scoprire cosa hanno fatto le ragazze di allora, ma anche, come ha dichiarato la Dandini: "scovare nuovi talenti, una caccia alle nuove streghette che è sempre stata la nostra missione". Licia Colò entra dalla porta principale di Viale Mazzini con un programma nella prima serata di lunedì su Rai2 (prende il posto di Voyager). Si tratta di "Niagara, quando la natura fa spettacolo". Il titolo è promettente, la competenza della Colò non si discute. Ci sono i presupposti per un successo dell'Alberto Angela in gonnella. Rai, dalla parte delle donne.