Balalaika, che mazzata per Ilary Blasi. La moglie di Totti in crisi

Che "Balalaika, dalla Russia col pallone" fosse stato un flop lo ha stabilito l'Auditel. Fatta eccezione per l'ultima puntata prima della sosta quando ha registrato 2.300.000 telespettatori e il 15% di share (risultati ritenuti soddisfacenti dal direttore di Sport Mediaset, Alberto Brandi, come dichiarato a Il Tempo). Ma va anche detto che Tiki Taka Russia su Italia1 ha fatto meglio parlando di calcio e ammiccando allo spettacolo.

Il settimanale "Oggi", attualmente in edicola, aggiunge un retroscena alla vicenda e nella rubrica "pillole di gossip" scrive: "A Mediaset sono molto insoddisfatti per gli ascolti di Balalaika. La più delusa dal responso dell’Auditel dicono sia Ilary Blasi. Pare che la conduttrice dietro le quinte non faccia nulla per mascherare nervosismo e agitazione. Si dice che la Capitana ora punti tutto sul prossimo impegno televisivo: il Wind Summer Festival” . La Blasi, che pure era tra le migliori, ha registrato le puntate della kermesse canora a Roma e il 30 giugno sarà di nuovo in conduzione a "Balalaika verso la finale". Il programma di Canale 5 non ha incontrato il favore del pubblico perché troppo sbilanciato sull'intrattenimento e su una quantità di trash inaspettata (e indigeribile) a scapito degli approfondimenti sul Mondiale in Russia le cui partite registrano un seguito medio di 6.000.000 di telespettatori. Insomma, la materia prima è stata maltrattata. È stato come vedere uno chef stellato (il budget a disposizione è elevato) che bruciava un filetto di manzo Wagyu. Pare che a Mediaset abbiano fatto tesoro delle critiche costruttive e degli errori e che siano pronti a sorprendere il pubblico. In positivo.