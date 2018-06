Caso Lucarelli, che botte! Mario Orfeo contro Giletti? Risponde un velenoso Corona

Scontro aperto tra il direttore generale della Rai Mario Orfeo, Massimo Giletti e Fabrizio Corona. L’ex direttore del quotidiano “Il Mattino”, alla presentazione dei palinsesti Rai a Milano (tra qualche giorno quella a Roma, nda) per la prossima stagione, ha risposto senza peli sulla lingua a chi gli chiedeva se avesse rimpianti sulla chiusura de “L’Arena” di Massimo Giletti. Orfeo è stato lapidario: “Giletti? Nessun pentimento. Anzi ne approfitto per esprimere solidarietà a Selvaggia Lucarelli, una collega giornalista e un volto di Rai 1, per quello che qualche domenica sera fa le è stato rivolto senza un contraddittorio”. Che tra Giletti e Orfeo non corresse buon sangue era cosa nota, ma le parole sono state pesantissime e fanno seguito al semaforo rosso per un eventuale rientro di Giletti: “Impossibile, i palinsesti sono già chiusi e impacchettati”. Al termine della scorsa stagione, il d.g. della Rai aveva proposto un programma ripiego al conduttore torinese che aveva rifiutato accasandosi a La7 di Umberto Cairo.

Proprio l’ultima puntata di “Non è l’Arena”, programma di approfondimento politico e di costume, è stata al centro di forti polemiche per l’intervista a Fabrizio Corona. Il re dei paparazzi ha attaccato duramente Selvaggia Lucarelli rea, a suo dire, di aver scritto menzogne sul suo conto e di sottrarsi al confronto. Da qui la presa di posizione del direttore generale della Rai. Massimo Giletti non ha replicato, ma ha incassato la difesa d’ufficio dell’amico Fabrizio Corona che su Instagram, tra la sponsorizzazione di un patch per le borse sotto gli occhi e un brand di magliette, ha pubblicato un post velenosissimo contro Orfeo preannunciando che presto non sarà più d.g.: “Volevo stare tranquillo. Ma come al solito anche quando sto fermo faccio rumore. Saluto il direttore generale della Rai Orfeo che non conosco ma che oggi, davanti a una marea di giornalisti e durante la conferenza dei palinsesti, ha commesso una serie di errori che un direttore della tv di Stato non può permettersi. Caro Orfeo, hai espresso solidarietà per la "tua" collega Lucarelli perché, secondo te, attaccata da Giletti senza contraddittorio. 1) non è una tua collega, non è una giornalista, ma una showgirl prestata alla critica dei concorrenti che si improvvisano ballerini. Dunque Chiedi scusa per l’errore. 2) Io e Massimo Giletti, giornalista con le palle che vi ha detto ciao e quest’anno vi ha ridotto con la sua assenza a perdere ogni domenica! Ogni domenica! Abbiamo invitato la showgirl Lucarelli in tutti i modi per fare un faccia a faccia. Ma lei ha rifiutato. Chiedi scusa di nuovo, hai sbagliato. 3) volevi metterti una medaglia dinanzi ai giornalisti? Beh sarà di latta perché hai detto solo falsità e sei direttore generale. Incredibile l’Italia. Anzi, ma lo sarai ancora? Mi dicono di no. Ops”. E poi l’hashtag #adalet perché va bene l’amicizia, ma la pubblicità viene prima di tutto.