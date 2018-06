La Rai punta sull'usato sicuro

Da Milano parte la nuova stagione televisiva della Rai. La presentazione dei palinsesti, approvati nell’ultima seduta dell’attuale Cda Rai, si è svolta in mattinata. In trasferta da Roma decine di conduttori. Tutti hanno ricordato il grande Fabrizio Frizzi, scomparso di recente. Mario Orfeo ha detto:«Il suo sorriso è quello che vogliamo per la Rai». In collegamento da Lampedusa, Claudio Baglioni ha elogiato l’azienda di viale Mazzini con queste parole: «Mi sento onorato di far parte di questa grande famiglia. Le scelte comode non fanno per noi questa volta sarebbe stato più prudente stare a casa». Per lui il secondo Festival e già è partito il toto vallette e la caccia ai big che saliranno sul palco dell’Ariston. Tra le novità annunciate in mattinata anche il ritorno di Licia Colò e quello di Giovanni Muciaccia mentre Federica Quaranta condurrà "Linea verde" con Daniela Ferolla. Poi ci sarà spazio anche per un format dal titolo "Città segrete" con Corrado Augias mentre a Mario Tozzi andrà "Orizzonti". Andrea Vianello torna su Rai 3 (Rete che ha diretto per anni) con "Rabona - Il colpo a sorpresa".

Il grande ritorno di Mara Venier, come anticipato da “Il Tempo”, è una delle sorprese della nuova stagione televisiva. La storica conduttrice di “Domenica In” torna al timone della sua fortunata trasmissione che lo scorso anno ha registrato un netto calo di ascolti. A lei il compito di riportarla ai fasti di un tempo. Caterina Balivo, invece, dopo “Detto fatto” (al suo posto vedremo Bianca Guaccero) condurrà "Vieni con me” mentre la Isoardi approda a “La prova del cuoco", condotta per 18 anni da Antonella Clerici. Che tra qualche mese sarà alla guida di “Portobello”, famoso programma di Enzo Tortora.

Sempre Game su Rai1 con “L'Eredità" che sarà condotta da Flavio Insinna. Le novità della Rete, però, non mancano anche nel pomeriggio di Rai1. Perché Tiberio Timperi, storico volto del mattino, prende il posto di Marco Liorni e con Francesca Fialdini condurrà "La vita in diretta” (la talentuosa conduttrice con Gigi & Ross condurrà "Lo zecchino d'oro"). Il sabato pomeriggio, invece, dopo la trasmissione della scorsa stagione condotta da Eleonora Daniele, sarà nelle mani di Marco Liorni con un format tutto nuovo che s’intitola “Italia Sì”. Confermata, sempre su Rai1,anche la striscia quotidiana di “Storie italiane” che durerà 40 minuti in più e andrà in onda sempre dopo Unomattina. Il clacson de “I fatti vostri”, storico programma di Michele Guardì, tornerà a suonare a settembre con Giancarlo Magalli e Roberta Morise. Ossini, invece, confermato a "Mezzogiorno in famiglia". Tra le novità Rai ci sono anche Ficarra e Picone protagonisti di "Le Rane" su Rai1. Ale e Franz e Gigi e Ross si cimenteranno con “Improvviserai" su Rai 2 mentre, sempre sulla stessa Rete, Ubaldo Pantani alla guida di "Io e lui". Enrico Lucci sarà in onda dal 10 settembre su Rai2 con "Access Lucci". E, dopo il boom di ascolti dello scorso anno, torneranno di nuovo Renzo Arbore, Nino Frassica e Andrea Delogu con due serate evento.

Invece, l’altra novità parte dal 20 settembre su Rai2 e si chiama: "La battaglia degli chef", talent culinario. Grande conferma anche per Carlo Conti in prima serata. Annunciati anche grandi appuntamenti con Bocelli, Baglioni e Roberto Bolle. Alberto Angela, invece, sarà in onda di sabato sera con cinque appuntamenti. Una grande novità è legata al ritorno in Rai delle dirette di Champions League. Sarà la squadra di "Novantesimo minuto" con Paola Ferrari alla conduzione ad occuparsene.