Brooke di Beautiful al Grande Fratello vip 3? Tutti i nomi dalla Rettore al padre di Belen

Proseguono le indiscrezioni e le autocandidature per il Grande Fratello Vip3, in onda a ottobre su Canale 5 con la conduzione della confermatissima Ilary Blasi spalleggiata dall’opinionista Alfonso Signorini.

Iva Zanicchi che pure era interessata, ha detto no per la poca affinità con gli altri nomi contattati, mentre il settimanale “Novella 2000” insiste su Donatella Rettore, Giovanni Ciacci, confermato a “Detto Fatto” ed ex ballerino di “Ballando con le Stelle”, Cristina Plevani, la prima storica vincitrice del Gf che doveva partecipare già al Gf 15 (l’operazione ex concorrenti fu bloccata da Barbara d’Urso) e Gustavo Rodriguez, il padre di Belen che continua la tradizione di famiglia nel mondo dei reality. In lizza ci sarebbero anche l’attore per mancanza di film Alex Belli e due fra i tronisti meno amati Lucas Peracchi attualmente compagno di Mercedesz Henger e Andrea Cerioli che ama mostrarsi in costume adamitico sui social. Al contrario sarebbe tramontata di nuovo la possibilità di vedere Ornella Muti e la figlia Naike nella casa di Cinecittà.

C’è un nome però che gira con insistenza, quello di Katherine Kelly Lang, la Brooke di Beautiful. In principio fu sempre la rivista “Novella 2000” a farne il nome, adesso si è aggiunto Blogo. L’attrice americana è simpatica, in Italia ha all’attivo una non esaltante esperienza come ballerina a “Ballando con le Stelle”, ma è sicuramente un nome di grande richiamo. L’ostacolo principale potrebbe essere la lingua però non è escluso che stia seguendo un corso intensivo di italiano visto che ama molto il Bel Paese. Di recente è stata in Puglia dove ha partecipato a una gara di ciclismo di fondo.