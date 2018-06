Nuovi problemi per Temptation Island, riprese bloccate

Quanti tormenti per la nuova edizione di Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia ogni giovedì su Canale 5. Non era mai successo finora che il programma ideato da Maria De Filippi incontrasse tante difficoltà nella realizzazione. E’ stato Filippo Bisciglia a pubblicare un’Instagram Stories in cui mostrava la pioggia torrenziale che inclemente sferzava il villaggio di Santa Margherita di Pula, nel meraviglioso sud della Sardegna. Tuoni e fulmini che hanno bloccato le riprese. “Non ci posso credere ragazzi, è il primo anno che ci capita una cosa del genere. Va bene, ci sta – ha commentato il fidanzato storico di Paola Camassa - Tutti in casetta, anche noi…non possiamo fare nulla. Tempo non fare scherzi sfogati oggi e domani torna ad essere splendido come sei stato finora”.

Un contrattempo che segue quello della messa in onda: il debutto del tanto atteso Temptation Island è stato spostato dal 5 al 12 luglio. Ecco i nomi delle coppie che hanno deciso di testare il loro amore: Ida Platano e Riccardo Maria Guarnieri usciti dal “Trono Over”; Valentina De Biasi e Oronzo Carinola; Raffaela Giudice e Andrea Celentano; Martina e Giampaolo; Lara Rosie Zorzetto e Michael De Giorgio e infine Giada e Francesco. Il sito davidemaggio.it ha rivelato in anteprima che Gemma Galgani, la regina del trash di “UominieDonne” nonché grande amica di Ida Platano e curatrice di una rubrica sul galateo in amore per il magazine del dating show, prenderà parte al programma in qualità di ospite. Non è chiaro il ruolo: consigliera, spalla su cui piangere o portatrice sana di lacrime?