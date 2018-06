Temptation Island 2018, ecco la data di inizio dopo imprevisti e nubifragi

Finalmente ci siamo! Habemus datam. "Temptation Island" partirà lunedì 9 luglio alle 21.10 su Canale 5. Quest'anno il programma, condotto da Filippo Bisciglia e ideato da Maria De Filippi, ha avuto diversi contrattempi.

Prima il rinvio dal 5 luglio a data da destinarsi, poi il maltempo che ha bloccato le riprese e infine lo spoiler di due tentatori, Gianmarco Onestini e Luca Duffré che hanno postato foto sui social rivelando di non essere stati scelti. Adesso la notizia tanto attesa dagli appassionati di trash: gli amori, i tentennamenti e i tradimenti di sei coppie andranno in scena a partire da lunedì 9 luglio. Cambia così il giorno di messa in onda che abitualmente era il giovedì.