Dall'aborto alle umiliazioni in tv, Simona Ventura si confessa prima del debutto a Temptation Island Vip

“Non disturbare”, il programma condotto da Paola Perego ogni lunedì su RaiUno, è assolutamente promosso. All'esordio ha conquistato i social e secondo i dati Auditel 942.000 telespettatori per il 10,9% di share. Dopo il successo di “Superbrain”, la conduttrice fa di nuovo centro con una serie di interviste “one to one” a donne dello spettacolo registrate in una stanza d’albergo. L’atmosfera privata della camera da letto è la piacevole cornice di un racconto confidenziale e sincero. Le posture sono naturali, il tono è intimo ma rispettoso, è quello che si potrebbe avere con un’amica: sai fin dove puoi spingerti con le domande e che se vorrà sarà lei a dire tutto. Alla fine i 20 minuti circa della chiacchierata (sottolineata da intermezzi musicali) risultano perfino brevi. Nella prima puntata Paola Perego ha intervistato Simona Ventura e Carolyn Smith. La Ventura ha svelato amori, debolezze, musica preferita e dolori: “Mi hanno umiliato all’Isola dei Famosi, la situazione sfuggì di mano” e ancora: “L’aborto a 19 anni è stata una grande ferita con ripercussioni psicologiche”.

Paola Perego entra nella hall dell’albergo, sale in camera e abbraccia la sua amica Simona Ventura: “Abbiamo iniziato a fare questo lavoro insieme e quando è caduta si è rialzata sempre più forte di prima”. L’avvio è soft: “Cosa non manca mai nella tua valigia?” e l’altra ridendo: “Le ciabatte”, “Ma come tu, icona di stile pensi alle ciabatte?!”, “Il tacco ha il suo perché, ma il pigiamone e le ciabatte sono una goduria. Dopo tante ore in tv con quelle tenaglie comincio ad avere qualche conseguenza”. Spontanea e rilassata confessa di usare gli occhiali da vista e la Perego replica spiritosa: “Se tiri fuori la dentiera me ne vado!”. Il format prevede che l’intervistatrice possa leggere i messaggi in arrivo sul telefono della sua ospite e la Ventura glielo concede di buon grado: “Mi fido di te”. La musica? “Domani è un altro giorno” di Ornella Vanoni è il suo brano preferito (e lo intona) e la moglie di Presta, a sua volta, le mostra un tatuaggio con la scritta “Qui e ora”. Ma Super Simo è famosa anche per ascoltare gli Ac/Dc, Black Sabbath, rock heavy metal. La conduttrice di Chivasso balla sul letto e aggiunge: “Se sono triste ascolto canzoni tristi, se sono allegra canzoni allegre e poi ti rode un po’ il c**o, ops, si può dire?”, “Sì siamo in seconda serata”, “Sai cosa? Io incasso tantissimo” e la Perego proprio come si fa tra amiche: “Sei un ariete come me, abbiamo un livello di tolleranza altissimo, poi sbottiamo di brutto e viene fuori il mostro”, la Ventura ride di gusto: “Sì è così, c’è da scappare, ma passa in 5 minuti però in quel momento potresti uccidere”. Bussano alla porta ed è il pretesto per introdurre tre sorprese. La Perego legge anche un messaggio wa del gruppo delle mamme (si vede che il carattere è enorme) e con grande ironia la Ventura ammette: “Hai visto quanto è scritto grande? Ridono tutti, ma non ci vedo!”. Si entra nel cuore dell’intervista con tre portate il cui contenuto è nascosto da una cloche.

“La verità sull’Isola dei Famosi”

Sotto la prima campana c’è una noce di cocco. “Devi sapere che non ne ho più mangiato!” dice Super Simo che aggiunge: “Non è che ne aprissi tanti all’Isola dei Famosi, lo facevano gli altri. Quell’esperienza mi ha aiutato a livello personale. Quando noi conduciamo un reality ci facciamo una nostra idea sui partecipanti e invece passando dall’altra parte della barricata mi sono resa conto che tante cose, come le storie d’amore, erano nella nostra fantasia. Vivevamo per il momento in cui si apriva il cocco o si mangiava il riso”. Paola Perego l’ascolta (piccolo neo: qualche volta si sovrappone) e con delicatezza tira fuori la verità: “Ho apprezzato tantissimo questa scelta di partecipare a un programma che è nato ed è arrivato al successo con te, di tornare a farlo da concorrente. E’ stato un gesto di grandissima umiltà. Io non so se ci riuscirei. Non so quante altre persone lo farebbero” e l’altra: “Finora non l’ha fatto nessuno. E’ stata una cosa inedita. A me piace essere la prima a sperimentare. L’ho sempre fatto nella mia carriera. Prima donna a Mai dire gol, prima donna a Quelli che il calcio, prima Iena. Che poi abbiano tentato di uccidermi è secondario”, la Perego l’asseconda: “In che senso?” e Simona vuota il sacco: “Beh lì, la situazione è sfuggita di mano. Penso all’episodio della lotta nel fango con Mercedesz Henger, lei 20 anni, io 50, lì mi sono fatta male veramente. Ho rischiato grossissimo. Poi mi sono resa conto che la mia presenza era considerata troppo centrale, era un’edizione che ruotava intorno a me”. Spazio anche al crollo psichico avuto nel reality: “Sì è vero, ho pensato che il pubblico mi avesse abbandonato, mi ero rimessa in gioco e mi hanno eliminato. Ero umiliata da quello che era successo ma tornando mi sono resa conto che le cose erano diverse”, ed ecco la frecciatina: “Con tutto il rispetto per chi mi ha battuto al televoto ho visto che era tutto abbastanza strano… no?! Diciamo così”. La Perego serve un assist grandioso: “Senza voler male a chi conduce l’Isola, ma quando scrivono che la Ventura deve riprendere la guida del reality, un po’ di godimento c’è…” e Simona orgogliosa piazza un fendente: “Lo scrivono da 4 anni! (cioè dalla prima conduzione della Marcuzzi, nda) Non si rassegnano. Vedremo. Adesso c’è una cosa che è la mia nuova Isola, se verrà confermata sarò molto felice perché torno a fare un genere che adoro”. Il riferimento è a Temptation Island Vip.

“La famiglia e il dolore sepolto”

Sotto la seconda cloche ci sono i figli Niccolò, Giacomo e Caterina. Il primogenito “ne ha fatte di cotte e di crude, mi ha odiato nella fase adolescenziale. Un giorno ‘mamma ti voglio bene’ e quello dopo era un mostriciattolo” dice la Ventura ricevendo tutta la comprensione di mamma Paola. E ancora: “Giacomo è sensibilissimo, si è trovato schiacciato tra il primogenito e la bambina. Mi rivedo molto in lui, è quello che mi assomiglia di più, artistoide, creativo, seguirà la mia strada”, mentre su Caterina è tenerissima: “E’ arrivata a un mese e mezzo ed è stata un dono del cielo. L’ho avuta in affidamento per 4 anni e poi ‘sine die’, quando è morta la madre di un compagno di classe per me è stato uno choc, mi sono resa conto che la bambina andava tutelata giuridicamente e così ho intrapreso il lungo ma esaltante percorso dell’adozione speciale. Lei sa tutto da quando ha 4 anni, è fortunata ha due mamme”.

“Gli amori e i tradimenti”

La terza e ultima cloche è quella dell’amore. Simona Ventura a fatica ricorda l’episodio doloroso del liceo: “Ho avuto il primo rapporto sessuale a 19 anni e sono rimasta incinta. Feci quel gesto ed è rimasta una ferita sempre aperta. Lui era un amore, ma non l’ha mai saputo, non gliel’ho mai detto. Perché? Perché era una scelta mia e non era un suo diritto saperlo. Non era proprio cosa. Quella decisione mi ha procurato delle conseguenze psicologiche per anni, è stato difficile. Al primo rapporto avevo dato un importanza abissale e poi…”. Sull’ex marito Stefano Bettarini, con il quale è tornato il sereno, è molto sincera: “L’ho visto per la prima volta in Sardegna sulla moto d’acqua, aveva i capelli lunghi. Io presentavo il Cagliari Calcio dove giocava e ci siamo rivisti. L’amore non è scoppiato subito perché capivo le difficoltà di stare con un uomo di 7 anni più piccolo però aveva una forza d’animo pazzesca. E’ stata una storia molto mediatica. Era il suo momento di luce nel calcio e il mio in televisione. Mediaticamente lo sovrastavo: lui in Nazionale e io contemporaneamente a Sanremo” e la Perego: “Gli facevi ombra”, “Non doveva essere così però, dovevamo essere uniti, noi contro tutti, l’unione fa la forza e invece ci siamo divisi” chiosa la Ventura. La conduttrice crea empatia, parla di sé per strappare un altro retroscena: “Quando mi sono separata dal mio ex marito non passavo più dalle porte…” e SuperSimo: “Quando sei sposato fai finta di non vedere le corna, le mogli sanno. Io facevo abbastanza finta di non saperlo” e l’altra: “No, io proprio non lo sapevo!”. Facendo leva sull’autobiografia della Ventura, la Perego tira fuori il “tradimento cerebrale della sua ospite”: “E’ stata una grande affinità elettiva: una persona che anticipa i tuoi pensieri, le tue esigenze, i tuoi bisogni. E’ stato il piede di porco su un matrimonio finito. Purtroppo ha portato un forte dolore”. Il tono torna allegro con l’attuale compagno Gerò Carraro ma le due signore non concedono nulla al gossip: “Gerò è figlio di Nicola Carraro marito di Mara Venier, quindi Mara è tua suocera”, “Sì, Mara è mia suocera”. Stop. La Ventura preferisce raccontare come si sono conosciuti: “La prima volta a una festa ma non ci siamo filati di pezza, poi ci siamo incontrati alle 7 del mattino dall’ortopedico. Ogni due mesi ci vedevamo dal dottore e alla fine ci siamo scambiati il numero di telefono. Ci siamo massaggiati da amici per sei mesi, ma a un certo punto lui smette e io mi meraviglio. Era andato all’estero e quando è tornato siamo andati a pranzo. Da lì è nato tutto. Stiamo insieme da 8 anni di cui 7 di convivenza”. L’intervista finisce con le foto del cane “un jack russel che crede di essere un pitbull” e dei tre figli.