Mara Venier torna su Rai1. Domani si saprà tutto

Manca poco. Pochissimo. Bocche cucite fino al 27 giugno, ma il conto alla rovescia è già partito da giorni. Domani la Rai dovrebbe ufficializzare i nuovi palinsesti e le indiscrezioni trapelano nei corridoi di viale Mazzini. Tra quelle che stanno tenendo banco da mesi c’è il ritorno di Mara Venier su Rai1 con la sua mitica “Domenica In” . Dopo una parentesi a Mediaset, la “zia Mara”, amatissima dal pubblico, starebbe per tornare in Rai dopo essere stata chiamata due anni fa - proprio dall’azienda di viale Mazzini - per condurre la prima maratona Telethon serale insieme a Fabrizio Frizzi. Fu un successo di ascolti.

Mara, che non è partita per Santo Domingo come avviene spesso in questo periodo, ancora non si sbilancia sul futuro. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma tutto fa pensare che stia già lavorando alla nuova edizione di “Domenica In”. Secondo rumors potrebbe esserci anche l’ex naufrago dell'Isola dei Famosi Giucas Casella, da sempre amico della conduttrice.

Intanto, cresce l’attesa e negli ambienti televisivi non si parla di altro. Soprattutto perché la Venier, di recente, è stata ospite di Fabio Fazio su Rai1 senza dare troppe informazioni sul suo ritorno in viale Mazzini. Lei si è limitata a dire a Fazio: «Domenica In è il programma che amo di più in assoluto, mi ha dato l'affetto del pubblico». Pare che la Rete per risollevare gli ascolti della domenica, a picco con le sorelle Parodi, abbia deciso di affidarsi a lei. Del resto anche a “La Vita in diretta”, durante la sua conduzione prima con Sposini e poi con Liorini, è riuscita a far schizzare lo share facendo tremare la concorrenza.