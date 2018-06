Doccia fredda per i fan: Gemma Galgani non sbarcherà a Temptation Island

Gemma Galgani, la star del Trono Over di "UominieDonne" sta vivendo una seconda vita. Sotto i riflettori. La Galgani ha rilasciato un'intervista al settimanale "Chi", in edicola domani, in cui ha smentito la sua partecipazione a "Temptation Island". Nessun ruolo fisso, solo una visita di incoraggiamento alla sua amica Ida Platano che ha deciso di mettere alla prova il neo fidanzato Riccardo Maria Guarnieri.

Alla rivista di cronaca rosa, la dama di Torino ha chiarito l'indiscrezione che l'ha vista protagonista in questi giorni: "Non partecipo a Temptation. Ho già vissuto le mie tempeste d'amore e mi basta, sono venuta dalla mia amica Ida Platano perché lei mi è stata vicina quando avevo bisogno. Le serviva un gesto di amicizia e io sono corsa da lei. Il mio di amore? Sono caduta nel buio, ma cerco sempre il sole".

La stagione del dating show di Maria De Filippi si è conclusa con un doppio addio a Giorgio Manetti e a Marco, il corteggiatore di Cecina con il quale non è scoccata la scintilla. La Galgani è ancora innamorata del gabbiano Giorgio, ma non vuole ammetterlo. Al giornalista conferma: "Giorgio? Ho perso le parole... anche se buttare via tutto sarebbe uno sbaglio. Vedremo". A settembre, si rivedranno nello studio di "UominieDonne" e inizieranno daccapo o si separeranno definitivamente?