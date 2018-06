Ermal Meta e la verità su "21 grammi"

Ermal Meta, vincitore di Sanremo e il giudice di Amici17 più amato dal pubblico, miete successi e consensi. Come? Con franchezza e sincerità. Severo ma giusto, dice “pane al pane e vino al vino” (ad esempio quando a un concerto alle fan che urlavano “sei bellissimo”, replicava “sono bruttissimo”), spiega la vita bene come Maria De Filippi e non si sottrae alla polemica se serve per ristabilire la verità dei fatti. Come nell’ultimo caustico tweet: “Fedez, ma che sono le note melodiche?!”.

Ricostruiamo la vicenda. Il sito sussidiario.net ha pubblicato un articolo su Fedez dal titolo: “Scrivo io i miei pezzi. I retroscena sulla nascita dei suoi tormentoni e l’aneddoto su Ermal Meta”. Nel pezzo si citano le Instagram Stories del rapper sul suo tour e sulla genesi dei brani più famosi. Il cantante precisa che scrive i testi in prima persona e che ogni tanto si avvale di alcune collaborazioni: “Capita che rapper, cantanti, artisti, cantautori ricevano linee melodiche da altri autori solo del ritornello che io tengo così o stravolgo, però le strofe sono scritte sempre da me”. Ed ecco il nocciolo della questione, in un breve video Fedez svela: “Una volta mi è capitata di fare una cosa strana: su 21 grammi mi era arrivata una linea melodica di Ermal Metal in inglese, io ho tenuto tre note e poi ho reinventato tutta la melodia”. Il cantante di origine albanese naturalizzato italiano ha letto l’articolo e su Twitter ha spiegato le numerose inesattezze (o dimenticanze).

In punta di fioretto ha svelato particolari che hanno cambiato il senso delle affermazioni del fidanzato di Chiara Ferragni: “Caro sussi-diario, io non faccio note melodiche, ma canzoni (cosa sono le note melodiche?!). E’ altrettanto vero che Fedez ha mantenuto solo il bridge di quella canzone che poi è diventata 21 grammi (non tre note), ma ha mantenuto anche tutta l’armonia che alla melodia in genere serve. Il testo è totalmente suo. Detto questo Fedez è molto bravo e merita il successo che ha”. A suggellare l’asfaltata un arguto hashtag #tantoperchiarez. Followers divertiti: “giusto, diamo a Cesare quel che è di Cesare”.