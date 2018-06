Come perdere credibilità per colpa di qualche striscia di pelle nera. Ieri sera, a Tiki Taka Russia, la bionda Ria Antoniou ha lasciato a bocca aperta il conduttore Pierluigi Pardo, tutti gli ospiti, gli inviati in collegamento, mezza Russia e i telespettatori di altri canali.

La valletta greca ha sfilato con décolleté profondo fino all’ombelico, seno in bilico sulla balconata con mezzo capezzolo a far capolino e micro gonna trasparente in modo da far capire che le mutandine, seppur interdentali, c’erano e lottavano con lei. Roba che Belen Rodriguez è una suora carmelitana scalza. Quando la Antoniou deve tradurre in italiano i titoli sportivi di tre quotidiani greci, Pardo non resiste: "A proposito di lingue…", lei scherzando dice la verità: “Diventerà una parodia”. Incespica, farfuglia e non riesce a leggere nella sua lingua: “Sono giovane, ma i titoli sono troppo lontani”.

Poi Miss Poloponneso, alla quale non difetta la faccia tosta, si alza in piedi: “Molti amici mi scrivono sui social che vogliono salutarmi, ma non riesco a farlo con tutti. Così faccio un saluto generale. Mi chiedono di vedere il vestito”. Sì proprio quello. Ma invece di mostrare il cartellino e rivelare il raffinato negozio in cui l’ha comprato, si fa “spogliare” dalla telecamera con la più classica delle panoramiche: tacco rosso, coscia, seno e doppia giravolta (panata). E il lato B? Pronta: stende il gonnellino con le mani per sedersi con eleganza ma è una scusa per far inquadrare le mele rotonde. Teo Teocoli: “Avevo il vestito proprio in faccia… il vestito eh...sto sudando”. Pardo archivia e va avanti.

E come si sa, in questi casi, i social non perdonano: “Pure Tiki Taka è diventata la sagra della chiappa de c**o.. essù”, “e gli ascolti si impennano”, “Mandate la Antoniou a Balalaika”, “Ma cosa serve una greca che non capisce l’italiano??? Per non parlare del vestito… la grandezza è direttamente proporzionale alle dimensioni del cervello”, “Complimenti a Mediaset per la carrellata sulla signorina. Professional”, “Grande rispetto per le donne, una bionda scosciata e primo piano da porci. Complimenti per la trasmissione sessista”, “In due ore, la ragazza non ha detto una cosa inerente al calcio… non ce l’ho con lei ma con chi le mette lì perché è avvilente per le ragazze che capiscono davvero di calcio”, “Adoro la sobrietà di Tiki Taka Russia”, “Copritela! E’ oscena, è una trasmissione di calcio, non un porno”.