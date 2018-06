Razzi sbarca in tv

Un lunedì ricco di novità televisive: appuntamento questa sera con l’esordio tv dell’ex senatore di Forza Italia Antonio Razzi che, dopo la carriera politica, si dà ora alla televisione. Arriva sul canale Nove di Discovery Italia (lo trovate sul tasto 9 del digitale terrestre) l’appuntamento quotidiano con protagonista l’ex senatore della Repubblica, affiancato da uno spin doctor d’eccezione, Saverio Raimondo.

Il titolo è tutto un programma: «Razzi Vostri» (una produzione Videa per Discovery Italia). La «striscia» giornaliera è prevista dal lunedì al venerdì alle ore 21,20. Grande difensore dei sacri valori nazionalpopolari, ben conosciuto per essere un politico che dice pane al pane e vino al vino, ex deputato e poi senatore, Antonio Razzi ci porterà a scoprire cosa ci aspetta nel prossimo futuro, senza aver paura del domani. Per l’azzurro è il battesimo da anchorman, ma Razzi, nato in Abruzzo e poi emigrato in Svizzera, ha già molte e molte volte, dimostrato di essere a suo agio davanti alle telecamere.

Come da tradizione, è l’argomento dare il tema alla puntata, che si compone di rubriche fisse e altre che potrebbero variare a giudizio insindacabile del narratore. Dalle «effemeridi», al «santo del giorno», fino a «le pagine di Razzi», ogni occasione è buona per raccontare l’Italia con quel senso dell’umorismo che ha contraddistinto lo stile dell’ex senatore. In studio Razzi non sarà solo, al suo fianco il comico Saverio Raimondo, spin doctor pronto ad istigare e gestire le sue «perle» di saggezza nazionalpopolare. E la coppia promette scintille, quelle che Razzi ha assicurato anche durante la sua carriera politica.

Ma «Razzi vostri» non è l’unica novità di questa sera. Paola Perego alle 23,50 su Rai1 condurrà il nuovo format originale targato Stand by Me «Non disturbare»: sei appuntamenti, tutti declinati al femminile, con 12 donne protagoniste del mondo del cinema, della televisione, dello spettacolo e della cultura. In ogni puntata Paola incontra due protagoniste. Un’intervista fuori dagli schemi classici, a dare il via alle interviste un cartello con la scritta «non disturbare» appeso da Paola sulla maniglia della camera d’albergo. Protagoniste delle puntate saranno Simona Ventura, Carolyn Smith, Iva Zanicchi, Chiara Francini, Naike Rivelli, Barbara Palombelli, Nancy Brilli, Andrea Delogu, Anna Falchi, Nunzia De Girolamo, Paola Ferrari ed Eva Grimaldi. A scandire il tempo degli incontri ci saranno i servizi in camera offerti dall’Hotel e altri piccoli pretesti per conoscere particolari piccanti o inediti delle singole intervistate, come l’ispezione a sorpresa del loro trolley, una telefonata dalla hall da una persona cara o uno sguardo indiscreto al cellulare.