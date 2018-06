Gemma Galgani spiazza tutti e arriva a Temptation Island

C’è pure lei. Tanto discussa, spesso attaccata, ma da sempre popolare. Gemma Galgani sbarca a “Temptation island”. La Cipollari, che l’ha presa di mira da tempo, ha mandato giù il boccone amaro? Sembra che la “Fascino” (la società di produzione televisiva di Maria De Filippi) abbia voluto fortemente affidare un ruolo a Gemma nella nuova edizione di “Temptation island”. Dopo la fine dell’amore con Marco, personal trainer ed ex spogliarellista, Gemma è pronta ad arrivare nel villaggio come ospite d’eccezione. Non si sa ancora se consiglierà alle coppie il modo per ricongiungersi oppure riserverà loro pungenti suggerimenti. La cosa certa è che il suo arrivo sarà un’ulteriore iniezione di adrenalina al programma, già campione di ascolti.

Sono sei le coppie che vedremo su Canale5 a “Temptation island” e sono formate da: Ida Platano e Riccardo Guarnieri, Lara Rosie Zorzetto e Michael De Giorgio, Valentina De Biasi e Oronzo Carinola, Raffaela Giudice e Andrea Celentano, Martina e Gianpaolo, Giada e Francesco. I fan, che hanno fatto registrare impennate di share alle ultime edizioni, attendono con ansia l’inizio del programma. Che è stato posticipato di qualche giorno.

Alla conduzione, anche quest’anno, ci sarà Filippo Bisciglia. Da qualche settimana ha trasferito la sua residenza nella casetta del villaggio in Sardegna come avviene da quattro anni. Ieri, Bisciglia ha pubblicato una foto da bambino in occasione del suo quarantunesimo compleanno. Il famoso e amato conduttore di “Temptation island” è stato sommerso da una valanga di messaggi di auguri sui social. Filippo, legato sentimentalmente a Pamela Camassa, nella passata edizione di “Tale quale show” ha dimostrato doti canore spettacolari: la sua imitazione di Franco Califano ha ricevuto centinaia di commenti positivi. Nessuno immaginava che potesse essere così talentuoso in questo campo.