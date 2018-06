"Wind Summer Festival" alza il sipario a piazza del Popolo

Piazza del Popolo a Roma in festa. Come ogni anno il consueto appuntamento con la manifestazione piu cool dall'estate il "Wind Summer Festival" che ci riporta indietro nel tempo quando si aspettava il Festivalbar per ascoltare e ballare tutte le hit dell'estate. Quattro serate presentate da Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. Dopo le serate del 22 e del 23 giugno, si arriva, questa sera,alla terza.

Ieri sera nel backstage anche Totti e Maria De Filippi. Oltre 60 artisti si alterneranno sul palco e per le prime tre serate, è stata prevista anche la gara degli emergenti. Si sono sfidati nelle prime, due (6 giovani in gara) e passano il turno Fasma e Federica Abbate. Il vincitore di questa sera passera poi alla fase finale durante la quarta serata (lunedì 25 giugno) con gli altri due. Per l’evento, dei big, sono previsti due premi. Earone assegnerà un premio per il brano numero 1 della sua classifica tra le canzoni che saranno proposte sul palco dagli artisti.

Mentre il partner ufficiale della manifestazione, cioè Radio 105, darà un suo premio speciale in base alle preferenze del pubblico. Quindi, in questo caso, è possibile votare il proprio brano preferito tra quelli del Festival collegandosi al sito www.105.net, l’emittente radiofonica sceglierà poi la canzone vincitrice tra i 10 brani più votati. Il "Wind Summer Festival" 2018 lo ricordiamo andrà in onda su Canale 5 il 9, 16, 23 e 30 luglio e contemporanea si potrà ascoltare su Radio 105.