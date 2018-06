Trono di Spade, gli attori Kit Harington e Rose Leslie si sono sposati

Le due star della serie televisiva "Game of Thrones," Kit Harington e Rose Leslie, si sono sposati sabato ad Aberdeen, in Scozia. Il fidanzamento ufficiale è stato annunciato a settembre scorso dalla rivista "The Times of London", dopo una frequentazione di diversi anni. Al matrimonio erano presenti numerosi colleghi, tra cui Emilia Clarke, Sophie Turner, Maisie Williams e Peter Dinklage. Harington interpreta Jon Snow nella serie televisiva della HBO, che sta per concludere la sua ottava stagione che andrà in onda il prossimo anno. Leslie invece interpretava Ygritte, una guerriera coraggiosa.

Harington aveva raccontato la sua proposta di matrimonio a “The Jonathan Ross Show”, un talk show britannico. "Volevo appendere delle luci sugli alberi e fare tutte le classiche cose romantiche, ma eravamo in campagna sotto questo bellissimo cielo notturno, davanti ad un fuoco acceso e un bicchiere di vino rosso e non ho resistito".