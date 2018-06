Temptation Island, il reality slitta ma la data è incerta

Temptation Island, il programma di Maria De Filippi, condotto da Filippo Bisciglia, è slittato a data incerta. La trasmissione che mette alla prova l’amore e la fedeltà di sei coppie non famose (la versione Vip arriverà a settembre e sarà condotta da Simona Ventura) doveva iniziare il 5 luglio, ma per motivi non noti sarà spostato. Due adesso le date possibili: lunedì 9 luglio o giovedì 12 luglio. Fra le coppie di giovani, anche una “over” direttamente da “UominieDonne”, quella formata da Ida Platano e Riccardo Maria Guarnieri.