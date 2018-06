Ascolti tv, Balalaika "resuscita" ma chiude fino al 30 giugno

"Balalaika, dalla Russia con il pallone" si ferma (stop previsto) nel bel mezzo dei Mondiali ma ironia della sorte la pausa arriva proprio dopo la puntata più vista in assoluto del programma: giovedì 21 giugno il format Mediaset ha incollato alla schermo tv 2.310.000 spettatori con il 15.4% di share. Un dato in crescita anche se lontano dalle aspettative e che comunque non serve ad aggiudicarsi la serata perché su Rai1 la replica di "Don Matteo" ha conquistato 2.833.000 spettatori pari al 15.4% di share.

Prima dell’inizio di "Balalaika" (alle 22) il crollo dell’Argentina con la Croazia ha regalato a Canale 5 7.288.000 telespettatori per il 34% di share la partita dei Mondiali Argentina-Croazia ha raccolto davanti al video 7.288.000 spettatori pari al 34% di share. Il sovrapporsi di voci e gossip terra terra, la scarsa inclinazione di Nicola Savino alla conduzione autorevole e l’incompetenza di Belen Rodriguez (ieri Lionel Messi è diventato Laionel e Kovačićè diventato Kocicacic) non hanno fatto breccia nel pubblico. Il varietà è altra cosa. "Balalaika" tornerà il 30 giugno su Canale 5.