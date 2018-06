Mara Venier dà l'addio a Maria De Filippi: "Mi mancherete"

Mara Venier è la prossima conduttrice di Domenica In. La Rai l'ha richiamata a furor di popolo per risollevare i bassi ascolti del contenitore domenicale affidato a Cristina Parodi (che continuerà ad avere uno spazio all'interno del programma) ma la Venier lascia un pezzo di cuore a Mediaset, in particolare a Tu sì que vales. Sul suo profilo Instagram, l'ex giudice popolare del programma di Maria de Filippi ha voluto salutare i suoi compagni di viaggio: "Mi mancherete". Poi un saluto caloroso a Rudy Zerbi: "grazieeee e tu sai perché".

Numerosi i commenti dei follower felici che la Venier torni a condurre un programma tutto suo.