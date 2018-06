Per Luca Onestini arriva la prova da attore

Prima prova da attore. Brillantemente superata. Luca Onestini - ex tronista, ex gieffino vip, super amico di Raffaello Tonon (con il quale condivide la bella esperienza professionale a Radio Zeta) - ha partecipato al nuovo video della canzone “Risparmio un sogno” di Bianca Atzei. Che ha scritto sui social: «Grazie Luca, amico vero e prezioso per questo video». Il video e la canzone stanno spopolando. Onestini, intanto, continua a girare l’Italia in lungo e largo e ad ogni serata in discoteca (dove arriva in veste di ospite speciale) è sold-out. Insieme all’amico inseparabile Raffaello Tonon ha scritto di recente un libro (Gli "Oneston") che racconta la loro amicizia, nata nella casa del Grande Fratello Vip. Un bagno di popolarità, dunque, che non si è fermato dopo quel reality. Dove Onestini ha conosciuto la sua attuale fidanzata Ivana. Ultimamente i due si sono concessi una fuga romantica all’estero, sempre documentata con Storie sui social. Like dopo like Onestini è un vero fenomeno del web. Adesso toccherà a suo fratello Gianmarco la prova del fuoco in tv: sarà nel cast di Temptation Island, che inizierà il prossimo 4 luglio su Canale5.