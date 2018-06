Dal porno all'incubo Aids, Cicciolina confessa tutto in tv. E rivela: "Ero una spia per gli 007"

Ilona Staller, in arte Cicciolina, si è raccontata e ha raccontato a “La Confessione”. L’infanzia povera, i servizi segreti ungheresi, l’abuso da parte di un amico del padre, il lavoro in Parlamento, i cattivi rapporti con Eva Henger: “Un uomo mancato” e Rocco Siffredi, l’imperdonabile bugia di Riccardo Schicchi: “Non mi disse che Holmes aveva l’HIV” e il sospetto che l’amica Moana Pozzi sia morta di Aids: “Era scheletrica”. Ilona Staller è davanti a Peter Gomez, indossa un completo rosa con bolerino salmone. Immancabile la coroncina di fiori finti rosa e bianchi suo segno distintivo da almeno 40 anni. Il volto tradisce un discreto ricorso alla chirurgia estetica, le mani l’età vera. Il direttore de “Ilfattoquotidiano.it” apre con una biografia stringata della sua ospite: “Ilona nasce nel 1951 a Budapest in Ungheria, un’infanzia difficile in povertà, poi Miss Ungheria a 13 anni e i servizi ungheresi a 18 con il nome in codice "coccinella". A seguire l’incontro con Riccardo Schicchi che la fa diventare pornostar e un figlio da Jeff Koons l’artista più pagato al mondo”.

L’infanzia e gli abusi

“Mia madre mi metteva sempre un fiocco nei capelli perché mi vedeva come una bambolina sorridente. Ricordo l’arrivo dei carri armati russi ma non mi rendevo conto. Il sesso? L’ho scoperto a 10 anni quando un ragazzo mi ha mostrato il Kamasutra, ho perso la verginità a 13 con un ragazzo nero, anzi caffè e latte. Non sapeva che fossi vergine”. Gomez le chiede delle avances di un amico del patrigno e la Staller è reticente a riaprire il doloroso capitolo: “Beh...molestava, io magari mi svegliavo la notte e trovavo la sua faccia tra le cosce…”, il direttore la ferma e non scende nei particolari ma le chiede se la madre fosse al corrente: “No, non lo era, gliel’ho confessato poco prima che morisse. Quando tornavo da scuola, aspettavo mia sorella per tornare a casa insieme. E’ stato terribile, a 13 anni si è ragazzini e si rimane segnati da questi episodi. Non so se tutto questo abbia influito sulle mie scelte successive”.

“Cicciolina” e la scelta del porno

Gomez va oltre e domanda di Schicchi e del soprannome "cicciolina" e Ilona rivela: “Fui io a inventare il nome a Radio Luna nel 1975. Dicevo ciccini, ma non piaceva e da lì è diventato cicciolina, cicciolini. Per me il porno è iniziato come un viaggio. In Ungheria non esisteva pornografia o erotismo, non c’erano i giornali Playboy. Ero curiosa, volevo sapere. Con Schicchi pensammo di introdurmi nelle coppie ma invece di osservare, facevo”. “Ecco, appunto faceva, come fu la prima volta?”, “Non fu traumatico ma piacevole. Ero la più pagata, in quel periodo prendevo 250.000 euro a film, con quei soldi ci ho comprato gli appartamenti. Se sono diventata ricca? (tergiversa, nda) Va be’ lasciamo stare, diciamo che ero ricca. Ho avuto un divorzio molto difficile, molti soldi li ho spesi per le spese legali”.

Il lavoro di spia

Gomez approfondisce le modalità d’ingaggio per i servizi segreti ungheresi e come ne sia uscita: “Sì avevo paura che mi ammazzassero quando ho lasciato. Ne avevo quasi la certezza, non solo minacce, mi inseguivano ovunque”.

Moana, Eva, Rocco, Holmes, Schicchi, le bugie e l’ombra dell’Aids

Il giornalista cambia argomento e mostra la foto dell’amica Moana Pozzi: “Che donna era?”, “Molto intelligente, aveva un gran fascino, era un donnone. Sul set io sembravo la sorellina minore e lei la maggiore. L’ultimo incontro? Ero appena tornata a Roma da New York con mio figlio e lei si era sposata con il fidanzato a Las Vegas. Stava molto male, era molto magra e scheletrica, i capelli erano messi male. Era scheletrica, non stava bene”. Peter Gomez le domanda a bruciapelo: “E’ vero che Moana si rifiutava di fare il test dell’HIV?”, “Come fa a saperlo?”, perché faccio il giornalista”. La Staller replica: “Alcune cose non posso dirle perché non voglio prendere una denuncia”, “Ma secondo lei di cosa è morta?”, segue un lungo silenzio e poi: “Dicono che sia morta per un problema di fegato, però non saprei dire di più. Io ho parlato con la mamma che venne da me sulla Cassia dove Moana e io avevamo l’attico una di fronte all’altra”. Il conduttore insiste: “Insomma ha il sospetto che sia morta di Aids”, ma Cicciolina dribbla ancora una volta la domanda raccontando di quanto fossero amiche: “La mamma mi disse di scegliere una cosa che desideravo da casa di Moana, presi degli stivali anche se io porto il 37 e lei il 40. Ma chiunque dica che Moana è ancora viva vuole farsi pubblicità, è una sonora bugia”.

Gomez è ben informato e chiede sapendo già la risposta: “E’ amica di Eva Henger?” e la Staller: “No, assolutamente no”, “Cosa è successo tra voi?”, ma quella tergiversa di nuovo e il direttore incalza: “Si chiama La Confessione, deve confessare”, “Per me è un mancato uomo, l’ho dichiarato anche dalla d’Urso: non siamo mai state amiche, non lo siamo e non lo saremo mai”. Gomez parla di Rocco Siffredi e Ilona lo fulmina: “Lasciamo stare”, “Lui ha dichiarato che lei per mantenersi giovane usa latte di capra e quando facevate i film insieme lei aveva un odore tremendo”, “Vogliamo parlare del suo di odore?! Lasciamo stare. Dice un sacco di bugie. Non so perché non leghiamo, quando è venuto a bussare alla porta della nostra società "Diva futura" non era nessuno e chiedeva lavoro da noi. Non capisco questo suo accanimento. Diceva che faceva sesso con me e io nel frattempo parlavo al telefono con Marco Pannella, ma dai, racconta un sacco di balle”. Peter Gomez affronta l’incontro a rischio tra la Staller e il più grande attore porno del cinema hard, John Holmes, malato di AIDS: “Purtroppo lui era arrivato sul set già malato” rivela l’ex attrice hard e Gomez: “Una fortuna che non sia stata contagiata”, “Nel mondo del porno, le telecamere devono vedere quando l’attore viene e lui lo fece sulla pancia”, “Ma ha avuto paura delle malattie all’epoca? Erano i primi anni della malattia”, “Quando feci sesso con lui mi dissero che stava male perché aveva il cancro al colon, ma io lo vedevo traballante. Era un uomo molto affascinante, tanto in tutto nonostante la malattia. Quando la fidanzata seppe che veniva in Italia per girare dei film con me, disse "ah bene così lo passi anche a lei". Sconvolgente, terrificante. Non perdonerò mai a Schicchi di avermi detto che Holmes aveva il cancro al colon quando invece sapeva la verità. Chi mi mandò il referto medico dell’ospedale di New York fu proprio Koons che mi avvertì "ti hanno detto delle balle".

Jeff Koons

Ecco che Gomez introduce “l’artista più pagato al mondo. Che uomo era quando vi siete incontrati? E’ stato un amore all’inizio” e Cicciolina con tenerezza: “Da parte mia sì. Mandò un fax in società per lavorare con me. Io buttati il fax nel cestino e Schicchi si arrabbiò. Non era ancora così famoso ma era noto. Fece tutto Schicchi e quando lo incontrai non lo trovai così affascinante come persona, un bell’uomo giovane, mi corteggiava e poi...ci siamo sposati”. La Staller non dice tutto ma dà una definizione precisa dell’ex marito: “E’ un ottimo businessman, lo posso dire chiaramente che per lui è stato un business, per me è stato un amore che ho sepolto dentro il cuore fortunatamente. Poi la guerra per l’affidamento, i tribunali. Il mantenimento? Ha dato piccola cosa” e Gomez: “Possiamo quantificarla visto che parliamo di uno degli artisti più ricchi del mondo?” e la Staller molto risoluta: “No, ascolti non lo posso dire perché poi mio figlio si arrabbia con me ed è anche maggiorenne. Ha dato una cosa piccola, piccola. E’ riuscito ad annientare il giudizio italiano che aveva stabilito il mantenimento in diversi milioni. In America hanno detto no”.

Pannella e il vitalizio

Secondo la Staller, la sua esperienza parlamentare dal 1987 al 1992 è stata più che positiva: “Tutte le cose che ho promesso ho mantenuto, fatta eccezione per l’abrogazione della Legge Merlin. Ho fatto abrogare l’articolo 118 del codice penale sull’oscenità, ho spostato il comune senso del pudore in Italia. Se i parlamentari ci provavano? Mandavano i bigliettini. Ma non è mai successo che andassi con un parlamentare”. Gomez tocca anche il vitalizio di 2000 euro al mese per aver lavorato solo 5 anni: “Lo trova giusto o sbagliato? Non succede in nessuna parte del mondo”, ma l’ex pornostar non la prende bene: “Ho lavorato sempre per 5 anni, non come un mio collega tv che si sarà visto si e no 5 volte. Io non trovo giusto che Di Maio prende 16.000 euro al mese” e l’intervistatore: “Ne restituisce una parte”, “Va be, i senatori prendono 25.000 euro al mese…perché non dimezzare immediatamente i vitalizi? Di Maio mi ha messo nella black list, l’ho scoperto da Google. Ma cosa ho fatto? Gli ho ammazzato la mamma? Non mi ha mai chiesto scusa però ci parlerò”. Oggi Ilona Staller non fa più film hard e si sta dedicando al film sulla sua vita, ma l’ultimo minuto a favore di telecamera è per Marco Pannella: “Ci manchi tanto, non ci sono altri politici come te”.