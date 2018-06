Per gli 80 anni Edoardo Vianello regala ai fan un brano inedito

Roma si prepara a ballare e cantare. Le sue canzoni, da sempre, sono diventate la colonna sonora di tutti noi. “I Watussi”, “Abbronzatissima”, “La partita di pallone”, “Con le pinne fucile ed occhiali”: potremmo andare avanti ancora per molto, citando oltre 60 milioni di dischi venduti nella sua lunga carriera. Un nome ed una voce inconfondibile: Edoardo Vianello. In occasione dei suoi 80 anni è in programma un mega-concerto al Campidoglio domenica sera, ma il cantante stasera delizierà i fan con una sorpresa: un mini concerto dal barcone itinerante tra l’isola Tiberina e il Ponte Garibaldi. C’è una chicca che siamo in grado di fornirvi: stasera Edoardo Vianello canterà un brano inedito, che s’intitola “Piano piano” (sarà replicato sempre dal vivo domenica sera in Campidoglio). Appuntamento alle 21.20 zona Isola Tiberina a Roma.