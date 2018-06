Se Raffaella Carrà torna in tv

Raffaella Carrà è immersa nel lavoro e presto potrebbe tornare in tv. In questi giorni sta incidendo un disco a Roma e pare che abbia trascorso il suo compleanno in saletta di registrazione. L’indiscrezione legata al suo ritorno in video ha tutto il sapore di una notizia. È stato Luca Sabatelli, storico costumista della Carrà, a parlarne nel suo intervento ad “Estate in diretta” (in onda su Rai1 e condotto da Gianluca Semprini e Ingrid Muccitelli).

“La sento spesso perché da anni sono il suo costumista. Proprio oggi mi ha detto che stava incidendo un disco e quindi ci sarà tutta la fase della promozione in tv”, ha raccontato Sabatelli che ha conosciuto la Carrà nel lontano 1978. “Pensavo ad un addio alle scene qualche tempo fa, invece è tutto il contrario: Raffaella potrebbe tornare in tv molto presto con la sua unica energia”, ha concluso Sabatelli.