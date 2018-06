Balalaika, che flop. Ascolti sempre più giù

Niente da fare per “Balalaika” che perde ascolti e share rispetto alla seconda puntata. Il programma di Ilary Blasi e Nicola Savino su Canale 5 ha interessato 1.822.000 persone per il 10,9% di share, quasi due punti in meno di domenica scorsa. Nonostante il traino delle partite, ieri Inghilterra-Tunisia è stata vista da 6.273.000 spettatori, il costosissimo show non entusiasma a causa del “troppo-stroppia” e della formula sgangherata (non c’è format, non c’è identità). Ed è l’unico programma sui Mondiali in Russia a non ingranare perché anche i post partita come “Tiki Taka Russia” vanno meglio.

Il sito davidemaggio.it invece rivela una curiosità: la partita Argentina-Islanda trasmessa da Ruv1 è stata vista dal 99,6% degli abitanti dell’isola a nord dell’Europa ovvero da oltre 300.000 spettatori (il totale di islandesi è 338.000). Scrive il sito: “Considerando che, in contemporanea, su RUV 2 veniva trasmesso il monoscopio, la domanda a questo punto sorge quasi spontanea: cosa faceva lo 0.4% di persone mancante? L’ironia si è "sprecata" sul web, anche da parte dei diretti interessati. “Era in campo“, è stata la risposta di Alfreð Finnbogason, l’attaccante artefice del gol che ha consentito all’Islanda di pareggiare i conti contro i favoriti argentini”.