Corona, dopo gli insulti Selvaggia Lucarelli se la prende con Francesca Barra. E scoppia la rissa sui social

Riassunto della puntata di “Non è l’Arena” del 17 giugno: Fabrizio Corona è ospite di Massimo Giletti, si considera un “eroe nazionale” (l’ex presidente dell’Ordine dei giornalisti Enzo Iacopino lo ha bacchettato su Twitter), offende strafottente Giampiero Mughini, un uomo di 70 anni, insulta senza ritegno Selvaggia Lucarelli (“accanimento perché da anni vuole il mio corpo ma io non glielo do”), i presenti non insorgono, il pubblico applaude, Francesca Barra ride, la Lucarelli non ci sta e scatta la “rissa” social cui si aggiungono Claudio Santamaria e Chef Rubio.

Su Twitter, il giornalista Alessandro Poeta scrive: “Francesca Barra non era quella che in campagna elettorale si voleva occupare anche e soprattutto delle donne e dei loro diritti? E che voleva difenderle dal sessismo maschile? Discorso che però non vale quando un delinquente vomita la qualunque su @stanzaselvaggia. La blogger risponde con ironia: “Leggo ovunque che ha fatto un figurone” e a stretto giro apre Twitter pure la Barra: “La figura ce la fa lei fingendo di non ricordare. Fingendo di non sapere di avere offeso me e la mia famiglia, il figlio di Belen (un bambino), Fabrizio Frizzi e una lista lunghissima di persone. Ma arriverà il bassissimo momento in cui parlerò io”. Agli utenti che la criticavano per non essersi dissociata ha risposto risoluta: “Io difendo le vittime a prescindere dal genere. Non chi ha massacrato me e la mia famiglia. Si informi”. Una frase a cui si è aggiunta indirettamente la Lucarelli: “Spero per lei che abbia le prove da portare in Tribunale”.

La querelle è andata avanti tutta la mattina con l’intervento di Claudio Santamaria, attore e marito dell’ex candidata PD: “Ma scusa, se una donna offende me in un programma tv, gli uomini presenti dovrebbero schierarsi in mia difesa? Dov'era la solidarietà femminile quando quella lì massacrava Francesca con una valanga di falsità e cattiverie gratuite? E in più, a qualcuno è venuto in mente che ciò che ha detto Corona poteva essere la verità e non una battuta?”.

Poteva mai tacere Chef Rubio, anch’egli ai ferri corti con la polemista de “Il Fatto”? “E' questo quello che non capiscono, perle ai porci”, Santamaria: "E' proprio vero, la verità è per pochi" e infine la Barra: "Maiali maschilisti rosiconi misogini e pure razzisti tie'. Non c'entra niente e dunque sui social è il commento giusto" ed emoji sorridente. Non ci ride invece Selvaggia Lucarelli che precisa: “Quindi un pluricondannato per un’infinità di reati che sta ancora scontando va in tv celebrato come una star. Quella che ha svelato che nascondeva i soldi in un controsoffitto per evadere il fisco in un articolo su “Il Fatto” (quando Corona era libero e poteva affrontarla comodamente ma tacque) è una che ha dell’astio perché voleva far sesso con lui. I miei complimenti a ospite, conduttore e parterre divertito e plaudente”.