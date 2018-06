Balalaika tenta il recupero ma Savino e Blasi deludono ancora

Massimo Giletti e “Non è l’Arena” chiudono bene la stagione ma non vanno in doppia cifra. Il programma di La7 ha giocato la carta Fabrizio Corona e ha interessato 1.729.000 spettatori per il 9,2% di share. Vince la serata Canale 5 con la partita Brasile-Svizzera seguita da 7.461.000 spettatori pari al 36.3% di share. Su Rai1 “I Bastardi di Pizzofalcone” ha conquistato 2.007.000 spettatori ma con uno share del 10.5%. In seconda serata cresce “Balalaika”, il programma di Ilary Blasi e Nicola Savino, che ottiene il 12,6% di share e 1.907.000 spettatori.