Temptation Island, nel cast una coppia già in crisi

Temptation Island sta scaldando i motori: Filippo Bisciglia, l’uomo dei video e del falò, ha postato per scaramanzia la stessa foto di un anno fa (l'edizione fu un successo) e ha svelato la seconda coppia del programma. Si tratta di due ragazzi non noti che si trovano a un bivio: insieme per la vita o una nuova vita da separati? Si chiamano Lara e Michael. “Questa è la prova del 9 e voglio arrivare alla risposta finale qualunque sia e arrivare a una decisione, amo molto Michael ma voglio capire se è la persona giusta per me” ha detto nel video di presentazione la bella giovane bionda e il fidanzato: “Ho deciso di partecipare a Temptation Island perché sarebbe bello scoprire che mi manca davvero”.

Come le altre coppie anche Lara e Michael hanno già raggiunto il resort in Sardegna dove è ambientato il reality che fra tentatori e tentatrici mette a dura prova l'amore.