Grande Fratello Vip 3, trattative in corso. E spunta Ornella Muti

Grande Fratello Vip 3: chi entrerà nella casa più spiata d’Italia? Molte le indiscrezioni, poche le certezze. Dopo Veronica Maya che ha rivelato di aver detto no al reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5, il settimanale “Novella 2000” svela un’idea degli autori: portare a Cinecittà le attrici della commedia all’italiana. Alcuni nomi sembrano più probabili, altri inverosimili. Fra le contattate, secondo la rivista di cronaca rosa, ci sarebbero Debora Caprioglio, Anna Maria Rizzoli ed Eleonora Giorgi, già ballerina a “Ballando con le Stelle”. Circola anche il nome di Ornella Muti, ma un anno fa, la figlia dell’attrice, Naike Rivelli, disse che avevano rifiutato la proposta. Poco credibile la trattativa per Barbara Bouchet e Edwige Fenech. E’ vero che la Bouchet di recente ha dichiarato di ricevere la pensione minima e di avere un figlio più famoso di lei, il cuoco Alessandro Borghese, ma il Gf Vip non sembra essere il giusto palcoscenico per rilanciarla. Mission impossible per la Fenech che ha fatto della riservatezza il suo stile di vita.