Barbara d'Urso, Panicucci ci ripensa ma la Marcuzzi non perdona

Federica Panicucci e Alessia Marcuzzi spazzano via ogni dubbio sul rapporto con Barbara d'Urso. Al settimanale "Oggi", la bionda conduttrice di "Mattino Cinque" ha dichiarato che la rivalità è una leggenda, mentre la presentatrice dell'Isola dei Famosi si è levata un sassolone dalla scarpa.

La corona è una e indivisibile. Barbara d'Urso su Instagram scherza sognando il suo "Ken" al termine di una stagione record per i dati Auditel di “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live” (più deludenti i risultati del Grande Fratello 15 che comunque tornerà anche l’anno prossimo): nel bene e nel male, la d’Urso è stata la protagonista dei palinsesti di Canale 5. Lodi ed elogi, critiche e accuse, difese d’ufficio e “col cuore”, la conduttrice napoletana ha riempito pagine di giornale. Si narra che a Mediaset il suo nome riecheggiasse nei corridoi e in mensa, si narra di scontri e litigi, di guerre e invidie. Si narra che altre due regine Federica Panicucci e Alessia Marcuzzi non apprezzassero Barbie e il suo salotto bianco “Dash”. Il settimanale “Oggi” ha fugato ogni dubbio permettendoci di trascorrere un’estate tranquilla sotto l’ombrellone in attesa di nuovi equilibri perché quando c’è un regno da conquistare i confini non sono mai sicuri.

Alessia Marcuzzi, la conduttrice dell'Isola dei Famosi soprannominata da Striscia la Notizia “svicolona” per la non gestione del "canna-gate" alla rivista di Umberto Brindani ha dichiarato: “Il bilancio dell’Isola è positivo. È stata l’Isola più complessa dal punto di vista umano ma la più esaltante in termini di affetto del pubblico reale. E poi gli ascolti sono stati i più alti di sempre. Il canna-gate? Per tutelarmi, ho centellinato i miei accessi ai social. È stato un toccasana per me!... Certi attacchi non mi hanno stupito né ferito. Conosco il mio mondo e sapevo esattamente chi avrebbe approfittato di certe situazioni e chi no… Antonio Ricci con "Striscia La Notizia" ha fatto il suo lavoro. Né più né meno. È un gioco delle parti di cui ho sempre avuto consapevolezza, che conosco bene e che rispetto. Non ho "svicolato", mi creda. Ho solo fatto una distinzione tra il piano morale e quello legale. Non me la sono sentita di infangare dei ragazzi di vent'anni che potevano essere miei figli”.



Diversa la posizione (almeno in apparenza) di Federica Panicucci: “È assolutamente una leggenda e credo di averlo dimostrato ampiamente nell’ultimo mese. A Mattino Cinque ho dedicato molto spazio al Grande Fratello”. In questo modo, “Blondie” ha ufficialmente smentito l’indiscrezione secondo cui aveva chiesto ai vertici Mediaset di essere esonerata dal trattare il Grande Fratello nel contenitore del mattino.