Resta nudo a "Balalaika", bufera sulla performance a luci rosse

A “Balalaika, dalla Russia con il pallone” va in scena un pezzo di storia della televisione che Barbara d’Urso, Giucas Casella e Nadia Rinaldi scansateve proprio. Fra un paio di cosce e un altro, Ilary Blasi lancia il gioco: “E’ una mia idea, volevo chiamarla Ilary contro tutti, ma era troppo ego riferito e così ho deciso per Italia contro il Resto del mondo”: storditi dai colori, dagli stacchetti musicali, dalla bagarre, dal nulla assurto a contenuto, i telespettatori assistono all’inimmaginabile ovvero lo spin off di “Scommettiamo che?”. Andrea, pizzaiolo acrobatico, sfida Wecusa, un giapponese che ricorda un po’ Kim Jong Un e un po’ Psy di Gangnam Style, la cui arte è sfilare un fazzoletto senza far cadere la tazza. Il pizzaiolo fa volare il disco di pasta, mentre l’altro scava la fossa al trash Mediaset. Per prima cosa resta in mutande, poi si copre il viso con una calza, posiziona un fazzoletto e sopra la tazza: con un colpo secco leva la tovaglina. Ripete la stessa operazione con due ventose da bagno attaccate ai capezzoli e qui sgraniamo gli occhi per essere sicuri di aver visto bene, ma il peggio deve ancora venire. Si denuda completamente e si stende sul pavimento. Per tre volte mette la tazzina sul pube e per tre volte tira via il sottostante drappo rosso in modi diversi: con un centimetro, con la mano, con il tappo di una bottiglia. E la tazzina resta sempre lì adagiata sui gioiellini di famiglia perché non si vede nulla se non una fetta di chiappa bianco latte.

Ilary Blasi è piegata in due dal ridere, la vena centrale sulla fronte è diventata un cordolo, Nicola Savino è preoccupato che succeda l’irreparabile, le rappresentanti di Marocco e Arabia Saudita sono sconcertate e si coprono dalla vergogna. Finita la performance, il giapponese si rialza e fra mille difficoltà riesce a chiudersi l’accappatoio gentilmente offerto dalla produzione. La Blasi lo copre con una grande paletta ma non si trattiene: “Oddio, se tanto mi dà tanto è inutile che copra”. Dove c’è cattivo gusto, c’è Mediaset.