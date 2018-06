Belen massacrata a "Balalaika". E lei non la prende bene

Ahi, ahi, Belu! La prima puntata di "Balalaika", il programma (che doveva essere) sui Mondiali in Russia, condotto da Ilary Blasi e Nicola Savino su Canale 5, non è stata un successo per Belen Rodriguez presa di mira da tutti e oggetto di gag sessiste anni '90. E l'argentina non l'ha presa di buon grado.



Premessa: Ilary Blasi è vestita da codice a barre verde ramarro. Annuncia Belen che è costretta a scendere scale ripide come le cascate del Niagara. Ha un vestito corto con coda color prugna con ghirigori che fa a pugni con quello della Blasi: "Direi che cozziamo un po', non un’ottima scelta" afferma la moglie di Francesco Totti. L’effetto pugno in un occhio dura poco perché l'argentina va a scaldare la sedia vicino a Diego Abatantuono. La Gialappa's Band garantisce la prima quota di battute trite e ritrite sulla fisicità di Belen, mentre Nicola Savino realizza il sogno di molti italiani: "Adesso vi diamo il numero di cellulare di Belen (ovviamente non è il suo), potete chiamarla per dire chi tifate e chi gufate".

L’argentina va a sedersi e non apre più bocca, in confronto una sua foto Instagram è più loquace (almeno ha la solita frase fatta d’accompagnamento). In due ore e mezzo di trasmissione arrivano tre telefonate e un paio di inquadrature. Il Mago Forest ne fa il suo bersaglio preferito: “Allora siamo d’accordo, il permesso di soggiorno di tua sorella è scaduto e mi dai 3.600 euro al mese per sposarla”, Belen ha la medesima espressione di disgusto di Heather Parisi davanti alle battute di Geppi Cucciari. Ma diventa color pece quando il comico vuole farle provare il “Facial Fitness (un attrezzo che si mette in bocca per allenare i muscoli facciali” sponsorizzato da Cristiano Ronaldo, nda). Il Mago Forest le dice: “Che apertura di bocca hai?”, la Rodriguez zompa giù dal trespolo, incavolatissima ne prende uno, si gira e lo manda a quel paese con la mano.

La serata è lunga e le sue chilometriche gambe unite al chirurgico décolleté mandano in pappa i due neuroni dei maschi presenti, in particolare quelli di Diego Abatantuono: “Chiamate, vi diamo in regalo il Facial ciucciato da Belen, qui c’è ancora la sua saliva che gronda”. Nessuno lo ferma e l’argentina digrigna i denti: “Ancora con questa storia? Non l'ho nemmeno posizionato”. Perfino Ilary Blasi la prende di mira: “Oh, il giapponese ha sceso le scale meglio di Belen”. Una prima da dimenticare.