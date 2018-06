Dal Trono Over a Temptation Island, ecco la prima coppia del reality

E finalmente è arrivata la prima coppia di "Temptation Island". Ida Platano e Riccardo Maria Guarnieri parteciperanno alla versione condotta da Filippo Bisciglia e in onda a partire dal 4 luglio. Ida e Riccardo si sono conosciuti al Trono Over di "Uomini e Donne" e hanno avuto molti bassi e qualche alto. Lei bella, mora, imbronciata e innamorata, lui noto playboy di Bari. Poco prima che la fortunata stagione del dating show di Maria De Filippi chiudesse i battenti per le vacanze, Riccardo ha rotto gli indugi e ha smesso di fare i capricci decidendo di uscire dalla trasmissione e di iniziare una relazione stabile con Ida. "Temptation Island" metterà a dura prova la gelosia reciproca della coppia.