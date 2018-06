Piero Chiambretti fuori di sé, scenata in tv contro la Hunziker

Michelle Hunziker fa infuriare Piero Chiambretti. Il conduttore di “Matrix Chiambretti” riceve la linea da “Vuoi scommettere?” con venti minuti di ritardo e non perdona. In camicia da notte e candela in mano, Chiambretti apre l’ultima puntata della stagione con un attacco frontale alla presentatrice svizzera: “La signora Hunziker si è allungata un po’ troppo, così ha fatto, forse volevano vedere se andavamo in onda lo stesso a mezzanotte e venti, ma noi siamo qui e resistiamo, andiamo in onda anche a mezzanotte e quaranta”. Poi il via alla trasmissione con un’intervista speciale ad Al Bano.